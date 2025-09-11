Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Tlačové správy

Chcete nové auto? Teraz si ho môžete vďaka celoplošným bonusom na modely značky Škoda kúpiť ešte lacnejšie


Škoda ponúka na svoje modely Celoplošné bonusy, vďaka čomu sú teraz zďaleka najvýhodnejšie Okrem cenového zvýhodnenia ponúka značka k vozidlám zimné ...



49_lets_explore_albania_ff7d8df2 676x451 11.9.2025 (SITA.sk) -


  • Škoda ponúka na svoje modely Celoplošné bonusy, vďaka čomu sú teraz zďaleka najvýhodnejšie

  • Okrem cenového zvýhodnenia ponúka značka k vozidlám zimné komplety grátis a výhodné značkové financovanie

  • Akčná ponuka Celoplošných bonusov platí do 19. októbra 2025 na skladové i nové vozidlá


Ak zvažujete kúpu nového vozidla, nie je lepší čas. Vďaka ponuke od Škoda Auto Slovensko, ktorá zahŕňa celoplošné bonusy na všetky modely z ponuky automobilky, sú teraz vozidlá značky Škoda ešte výhodnejšie a dostupnejšie. Celoplošné bonusy zahŕňajú cenové zvýhodnenie až do výšky 3 200 eur a k tomu zimné komplety grátis či výhodné značkové financovanie.

Akčná ponuka Celoplošné bonusy sa nesie v znamení obrovských výhod. Ak ste zvažovali kúpu auta, teraz je ten správny čas. Máte jedinečnú možnosť výhodne získať spoľahlivé a bezpečné vozidlo, ktoré sa stane vaším silným partnerom na cestách na dlhé roky. Hlavnou výhodou Celoplošných bonusov je zľava na všetky nové i skladové modely od 1 600 eur do 3 200 eur.

Bez ohľadu na to, či si zákazníci zvolia model Fabia, Scala, Kamiq, Octavia, Karoq, Kodiaq, Superb, Elroq či Enyaq, súčasťou Celoplošných bonusov sú zimné komplety grátis. Samozrejmosťou je tiež značkové financovanie šité na mieru potrebám zákazníka.

S Celoplošnými bonusmi si tak vďaka zvýhodneniu môžu zákazníci zakúpiť model Škoda Fabia so zvýhodnením 1 600 eur, model Octavia so zvýhodnením 3 150 eur, modely Scala, Kamiq a Elroq so zvýhodnením 2 300 eur, model Karoq so zvýhodnením 2 650 eur, model Enyaq so zvýhodnením 3 000 eur či Kodiaq a Superb so zvýhodnením 3 200 eur.

Viac informácií je možné nájsť na www.skoda-auto.sk alebo v sieti autorizovaných predajcov značky Škoda.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Chcete nové auto? Teraz si ho môžete vďaka celoplošným bonusom na modely značky Škoda kúpiť ešte lacnejšie © SITA Všetky práva vyhradené.

