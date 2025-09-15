|
Jadrový status Severnej Kórey je podľa režimu nezvratný, Pchjongjang odmieta akúkoľvek kontrolu MAAE
Severná Kórea vyhlásila, že jej status jadrovej veľmoci je „trvalo zakotvený“ v zákone a „nezvratný“. Zároveň odsúdila Spojené štáty za ...
15.9.2025 (SITA.sk) -
Severná Kórea vyhlásila, že jej status jadrovej veľmoci je „trvalo zakotvený“ v zákone a „nezvratný“. Zároveň odsúdila Spojené štáty za požiadavky na jej denuklearizáciu. Podľa vyhlásenia severokórejskej misie pri OSN, ktoré priniesla oficiálna tlačová agentúra Korean Central News Agency, USA „opäť spáchali vážnu politickú provokáciu tým, že označili naše vlastníctvo jadrových zbraní za nelegálne a vyzývali k denuklearizácii“.
Vyhlásenie ďalej uvádza, že status Severnej Kórey „ako jadrovej veľmoci, trvalo zakotvený v najvyššom a základnom zákone krajiny, sa stal nezvratným“. Krajina pritom nemá „oficiálne vzťahy“ s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) už viac ako 30 rokov.
MAAE podľa vyhlásenia „nemá ani právomoc, ani morálne oprávnenie zasahovať do vnútorných záležitostí jadrovej veľmoci, ktorá existuje mimo Zmluvy o nešírení jadrových zbraní“. Severná Kórea sa z agentúry stiahla v roku 1994 po spore o jadrové inšpekcie, pričom tvrdila, že agentúra je využívaná Washingtonom na zasahovanie do jej suverenity.
"Pchjongjang dôrazne odmietne a bude pevne proti akejkoľvek snahe zmeniť súčasný status Kórejskej ľudovodemokratickej republiky ako zodpovednej jadrovej veľmoci," uvádza sa vo vyhlásení. Vyhlásenie nasleduje po návšteve severokórejského vodcu Kim Čong-una vo výskumných zariadeniach zbraní minulý týždeň, kde uviedol, že Pchjongjang „bude presadzovať politiku súčasného rozvoja jadrových síl a konvenčných ozbrojených síl“.
Od neúspešného summitu so Spojenými štátmi v roku 2019 o denuklearizácii Severná Kórea opakovane tvrdí, že sa nikdy nevzdá svojich jadrových zbraní.
