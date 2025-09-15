|
Pondelok 15.9.2025
Meniny má Jolana
|Denník - Správy
15. septembra 2025
Bukurešť si predvolala ruského veľvyslanca po incidente s dronom, Kaja Kallas hovorí o porušení suverenity NATO
Rumunsko protestovalo proti vniknutiu ruského dronu do svojho vzdušného priestoru počas útoku na susednú Ukrajinu. Predvolalo si ruského veľvyslanca Vladimira Lipaeva na ...
15.9.2025 (SITA.sk) -
Rumunsko protestovalo proti vniknutiu ruského dronu do svojho vzdušného priestoru počas útoku na susednú Ukrajinu. Predvolalo si ruského veľvyslanca Vladimira Lipaeva na ministerstvo zahraničných vecí. Incident prichádza len niekoľko dní po tom, čo Poľsko, ďalší člen NATO, oznámilo zostrelenie ruských dronov, ktoré porušili jeho vzdušný priestor počas masívneho útoku Moskvy na Ukrajinu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky obvinil Kremeľ z „testovania“ Rumunska a snahy „priniesť vojnu“ do Poľska a pobaltských štátov prostredníctvom týchto narušení. Rumunská ministerka zahraničných vecí Oana Toiu oznámila, že ruský veľvyslanec bol predvolaný na ministerstvo, kde mu Rumunsko „vyjadrilo silný protest proti tomuto neprijateľnému a nezodpovednému činu, ktorý predstavuje porušenie suverenity krajiny“.
Ministerstvo obrany Rumunska označilo tieto incidenty za „novú výzvu“ pre bezpečnosť a stabilitu v oblasti Čierneho mora a zdôraznilo, že takéto činy ukazujú „nedostatok rešpektu Ruskej federácie k medzinárodnému právu“.
Rumunsko od začiatku ruskej invázie zaznamenalo niekoľko prípadov, keď trosky dronov dopadli na jeho územie, najmä v súvislosti s ruskými útokmi na ukrajinské prístavy. Rumunské stíhačky F-16 zachytili dron, ktorý sa pohyboval v národnom vzdušnom priestore približne 50 minút, a sledovali ho až do jeho odchodu smerom na Ukrajinu. Dron neprelietaval nad obývanými oblasťami a nepredstavoval bezprostredné nebezpečenstvo pre obyvateľstvo.
Nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon podporovali rumunské letectvo pri monitorovaní situácie. Európska únia a ďalší spojenci vyjadrili solidaritu s Rumunskom. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallas označila incident za „ďalšie neprijateľné porušenie suverenity členského štátu EÚ a NATO“ a vyzvala na prísne dodržiavanie sankcií voči Rusku.
Americký prezident Donald Trump vyzval Európu, aby sprísnila sankcie voči Moskve a prestala nakupovať ruskú ropu. Rumunsko plánuje túto otázku predložiť na Valnom zhromaždení OSN a zdôrazniť potrebu medzinárodného dodržiavania sankcií. V reakcii na opakované narušenia vzdušného priestoru prijal rumunský parlament vo februári zákon umožňujúci zostreľovanie dronov, ktoré porušia hranice krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Bukurešť si predvolala ruského veľvyslanca po incidente s dronom, Kaja Kallas hovorí o porušení suverenity NATO © SITA Všetky práva vyhradené.
Spolupráca spojencov a reakcia EÚ
