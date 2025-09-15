Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 15.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jolana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

15. septembra 2025

Bukurešť si predvolala ruského veľvyslanca po incidente s dronom, Kaja Kallas hovorí o porušení suverenity NATO


Tagy: Ruský veľvyslanec Stíhačka F-16 Zahraničie

Rumunsko protestovalo proti vniknutiu ruského dronu do svojho vzdušného priestoru počas útoku na susednú Ukrajinu. Predvolalo si ruského veľvyslanca Vladimira Lipaeva na ...



Zdieľať
gettyimages 2179211617 676x451 15.9.2025 (SITA.sk) -



Rumunsko protestovalo proti vniknutiu ruského dronu do svojho vzdušného priestoru počas útoku na susednú Ukrajinu. Predvolalo si ruského veľvyslanca Vladimira Lipaeva na ministerstvo zahraničných vecí. Incident prichádza len niekoľko dní po tom, čo Poľsko, ďalší člen NATO, oznámilo zostrelenie ruských dronov, ktoré porušili jeho vzdušný priestor počas masívneho útoku Moskvy na Ukrajinu.

Zelensky obvinil Kremeľ z testovania hraníc


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky obvinil Kremeľ z „testovania“ Rumunska a snahy „priniesť vojnu“ do Poľska a pobaltských štátov prostredníctvom týchto narušení. Rumunská ministerka zahraničných vecí Oana Toiu oznámila, že ruský veľvyslanec bol predvolaný na ministerstvo, kde mu Rumunsko „vyjadrilo silný protest proti tomuto neprijateľnému a nezodpovednému činu, ktorý predstavuje porušenie suverenity krajiny“.

Ministerstvo obrany Rumunska označilo tieto incidenty za „novú výzvu“ pre bezpečnosť a stabilitu v oblasti Čierneho mora a zdôraznilo, že takéto činy ukazujú „nedostatok rešpektu Ruskej federácie k medzinárodnému právu“.

Spolupráca spojencov a reakcia EÚ


Rumunsko od začiatku ruskej invázie zaznamenalo niekoľko prípadov, keď trosky dronov dopadli na jeho územie, najmä v súvislosti s ruskými útokmi na ukrajinské prístavy. Rumunské stíhačky F-16 zachytili dron, ktorý sa pohyboval v národnom vzdušnom priestore približne 50 minút, a sledovali ho až do jeho odchodu smerom na Ukrajinu. Dron neprelietaval nad obývanými oblasťami a nepredstavoval bezprostredné nebezpečenstvo pre obyvateľstvo.

Nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon podporovali rumunské letectvo pri monitorovaní situácie. Európska únia a ďalší spojenci vyjadrili solidaritu s Rumunskom. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallas označila incident za „ďalšie neprijateľné porušenie suverenity členského štátu EÚ a NATO“ a vyzvala na prísne dodržiavanie sankcií voči Rusku.

Americký prezident Donald Trump vyzval Európu, aby sprísnila sankcie voči Moskve a prestala nakupovať ruskú ropu. Rumunsko plánuje túto otázku predložiť na Valnom zhromaždení OSN a zdôrazniť potrebu medzinárodného dodržiavania sankcií. V reakcii na opakované narušenia vzdušného priestoru prijal rumunský parlament vo februári zákon umožňujúci zostreľovanie dronov, ktoré porušia hranice krajiny.







Zdroj: SITA.sk - Bukurešť si predvolala ruského veľvyslanca po incidente s dronom, Kaja Kallas hovorí o porušení suverenity NATO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruský veľvyslanec Stíhačka F-16 Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rumunsko predvolalo ruského veľvyslanca po incidente s dronom, Moskva vinu odmieta a obviňuje Ukrajinu
<< predchádzajúci článok
Jadrový status Severnej Kórey je podľa režimu nezvratný, Pchjongjang odmieta akúkoľvek kontrolu MAAE

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 