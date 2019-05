Jägermeister povýšil hokej na ľadovú párty Foto: Jägermeister Foto: Jägermeister

Foto: Jägermeister Foto: Jägermeister

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. mája (OTS) - Spolu so slávnostným zahájením hokejového MS v Bratislave prihral Jägermeister do sveta sériu klipov s hokejovou tematikou posunutú z mainstreamového ihriska do prostredia, v ktorom sa hokejové odkazy prelínajú s párty, módou, umením a ulicou. Jägermeister vo svojej lokálnej TV produkcii borí klišé zakorenené v športovom marketingu.“ hovorí česká brand manažérka značky JägermeisterVymyslieť nový pohľad na vec bola úloha pre agentúru Concept One, ktorá v čele s kreatívnym riaditeľom Petrom Tarbajovským prerobila tradičné majstrovstvá na „Meistrovstvá, z ktorých mrazí“. V klipe síce uvidíte všetko, čo k hokeju patrí, teda dresy, štadión, hráčov i fanúšikov, ale do všetkého sa svojráznym spôsobom obtlačil svet Jägermeistera, v ktorom nejde o súperenie a víťazstvo, ale skôr o zámer si spoločne užiť neprestávajúci lov. Výsledok pôsobí, ako keď sa partia mladých ľudí dostane na ľad a urobí si vlastný večierok.Voľba filmového spracovania padla na Bistro Films a slovenského režiséra Rolanda Wraníka, ktorý v minulosti natáčal klipy pre Rytmusa alebo Majka Spirita. Na scéne sa mihnú hráči v cool kostýmoch od stylistu Jakuba Eliáša, fanúšikovia pariaci na tribúnach a nechýba ani rozhodca stelesnený tajomnou Aziatkou, ktorá kvôli natáčaniu priletela až z Kanady. Brankára si zahral hráč druholigového HC Letci Letňany David Pírs, odchovanec hokejovej Sparty a Slavie s piatimi štartmi v reprezentácii do sedemnásť rokov.Natáčaniu predchádzali tri mesiace príprav. Počas nich sa menili lokácie z kasární Karlín na krasokorčuliarsku halu Hasa v pražských Vršoviciach. „“ vysvetľuje projektová manažérkaz agentúry Concept One.Samotné natáčanie trvalo od šiestej večer do šiestej ráno a mimo štáb a hlavných predstaviteľov sa ho zúčastnilo osemdesiat komparzistov. Color gradingu, čiže farbenia filmu, sa ujali experti z newyorského postprodukčného štúdia Company3, ktorí sa podieľali na pripravovaných Star Wars: The Rise of Skywalker alebo na remaku Levieho kráľa.Filmový spot bude sprevádzať hokejových divákov v televízii i na internete po celú dobu konania majstrovstiev sveta v hokeji 2019 od 10. do 26. mája.