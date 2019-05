Manželka a deti bývalého čínskeho šéfa Interpolu získali azyl

Meng Chung-wej, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lyon 13. mája (TASR) - Manželka a deti bývalého čínskeho prezidenta medzinárodnej policajnej organizácie Interpol Meng Chung-weja, ktorého od vlaňajšieho septembra zadržiavajú v Číne pre podozrenie a neskôr obvinenia z korupcie, získali azyl vo Francúzsku. S odvolaním sa na právneho zástupcu rodiny o tom v pondelok informovala agentúra AFP.Grace Mengová žije spolu s dvoma sedemročnými synmi-dvojičkami vo francúzskom Lyone, kde má Interpol svoje sídlo. Po tom, ako sa ju začiatkom roka pokúsili uniesť, jej bola pridelená policajná ochrana. V januári požiadala vo Francúzsku o azyl pre seba i svoje dve deti. Získala ho 2. mája, uviedol jej právny zástupca Emmanuel Marsigny.Meng sa funkcie prezidenta Interpolu, ktorú zastával ako vôbec prvý Číňan, ujal v novembri 2016. V Číne zároveň zastával funkciu námestníka ministra verejnej bezpečnosti. V posledných rokoch žil s manželkou a deťmi v Lyone.Koncom vlaňajšieho septembra odcestoval Meng z Francúzska do Číny. Manželka dostala od neho poslednú správu 25. septembra - v deň jeho odchodu. Na sociálnej sieti jej vtedy napísal, že má čakať na jeho telefonát. Neskôr pripojil obrázok noža, naznačujúci, že je v nebezpečí. Grace Mengová úradom následne oznámila jeho zmiznutie.Kde sa Meng nachádza, nedokázal spočiatku určiť ani samotný Interpol, ktorý o niekoľko týždňov neskôr dostal Mengovu okamžitú rezignáciu na post prezidenta tejto organizácie.Čínske úrady oznámili, že Meng čelí vyšetrovaniu pre podozrenie z prijímania úplatkov a ďalšie porušenia zákona. Za nového prezidenta Interpolu bol následne vlani v novembri zvolený Juhokórejčan Kim Čong-jang. V marci Menga vylúčili z vládnucej komunistickej strany a jeho prípad odovzdali prokuratúre.Menga pred niekoľkými dňami čínska prokuratúra obžalovala z prijímania úplatkov. Meng podľa nej zneužíval svoju funkciu námestníka čínskeho ministra verejnej bezpečnosti, ako aj niekdajšiu pozíciu náčelníka námornej polície na to, aby "nelegálne nadobúdal hotovosť a majetok výmenou za rôzne protislužby".Jeho manželka uviedla, že čínske úrady sa pri svojich obvineniach neopierajú o "nijaký dôkaz". Pre francúzske médiá tiež povedala, že sa bojí o svoj život, ako aj o to, že sa jej deti niekto pokúsi uniesť.