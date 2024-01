Jagger, Richards, Waters, Lipa, Neckář stále tvoria muziku

V práve uplynulom roku 2023 dovŕšili osemdesiatku viaceré osobnosti svetovej, českej a domácej hudobnej scény. Čo je však podstatné, sú stále aktívnymi interpretmi či autormi a v roku 2023 vydali aj nové hudobné albumy.





Najstaršia svetová rocková skupina Rolling Stones mala koncertnú premiéru v londýnskom hudobnom klube Marquee 12. júla 1962. Od tohto času patria k absolútnej špičke svetovej scény. Jej dvaja protagonisti Mick Jagger (26. 7.) a Keith Richards (18. 12.) oslávili osemdesiatku parádnym spôsobom, keď 20. októbra vydali nový album s názvom Hackney Diamonds. Získal si veľký ohlas, v britskom rebríčku sa dostal na prvé miesto, singel Sweet Sounds of Heaven, na ktorom účinkujú aj Lady Gaga a Stevie Wonder, sa dostal na druhé miesto.Roger Waters (6. 9.) bol vedúcou osobnosťou slávnej skupiny Pink Floyd od jej založenia v roku 1965 až do odchodu v roku 1986. Waters je autorom projektu The Wall, 30. novembra 1979 vyšiel dvojalbum a jeho predaj prevýšil sumu 23 miliónov kusov. Projekt dostal aj koncertnú a filmovú podobu. Osemdesiatnik Waters vydal v októbri album The Dark Side of the Moon Redux, obsahuje sekcie hovoreného slova a žiadne gitarové sóla, aby vyzdvihol srdce a dušu albumu.Osemdesiatku oslávili aj ďalšie svetové osobnosti, španielsky spevák Julio Iglesias (23. 9.), kanadská speváčka Joni Mitchell (7. 11.) či belgický spevák talianskeho pôvodu Salvatore Adamo.Osemdesiatku oslávil 23. októbra spevák Václav Neckář. Jeho prvým hitom bola v roku 1965 pieseň Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě. Hral hlavnú úlohu vo filme Ostro sledované vlaky režiséra Jiřího Menzla, ktorý získal filmového Oscara. V novembri 2002 skolaboval uprostred natáčania televízneho programu. Vyliečil sa a v roku 2004 aj vrátil na koncertné pódiá. K životnému jubileu vyšla kompilácia Osmdesát / Největší hity 1965 - 2023, ktorá ponúka 80 nahrávok aj novú skladbu s názvom Snílek.Do zoznamu osemdesiatnikov sa 30. mája zaradil úspešný slovenský spevák Peter Lipa. Spevácku dráhu začínal v roku 1963 v skupine Struny, od roku 1976 je dramaturgom aj promotérom festivalu Bratislavské jazzové dni. K životnému jubileu vyšiel v máji kompilačný album Mojich osemdesiat. Zároveň predstavil aj novú štúdiovku Nola, ktorú nahrával v kolíske džezu, americkom meste New Orleans. Podľa jeho slov sa mu splnil sen, po ktorom už roky túžil.