Novinkou na televíznych obrazovkách je historický seriál Čas nádejí

Čas nádejí je nový výpravný historický seriál, ktorý od nedele prináša na televízne obrazovky RTVS. Osemdielny seriál v réžii Jána Sebechlebského mapuje osudy slovenskej rodiny v priebehu rokov 1914 až 1951.





"V dramatickom príbehu plnom emócií a napínavých zvratov má divák možnosť sledovať najvýznamnejšie historické míľniky nášho národa," približuje verejnoprávna televízia seriálovú novinku, v ktorej zachytáva ságu jedného rodu na pozadí prvej svetovej vojny a rozpadu Rakúsko-Uhorska, vzniku Československej republiky, druhej svetovej vojny, Slovenského národného povstania či februára 1948.Na projekte historického seriálu spolupracoval jeho režisér Ján Sebechlebský s autorkou Scarlett Čanakyovou a spoločne s dramaturgiou RTVS od roku 2018. "Jeho výnimočnosť vidím nielen v tom, že zobrazuje slovenskú históriu v období rokov 1914 až 1951, ale hlavne, že autorka dokázala faktické vedomosti v scenári pretaviť do pútavého dramatického príbehu s uveriteľnými postavami," hovorí Sebechlebský o novinke Čas nádejí. Podľa neho má každá z postáv v sebe nejaký rozpor medzi svojim vnútorným svetom a tým, ako sa prezentuje navonok. "Seriál dáva divákovi možnosti klásť si otázky, ako by sa v danej situácii zachoval on sám. Je to seriál, v ktorom sú obsiahnuté pestré farby života a filmový výtvarný spôsob rozprávania by to mal len potvrdiť," dodáva režisér."Scarlett Čanakyová seriál veľmi poctivo pripravovala, študovala historické súvislosti a dobu, do ktorej zasadila svoje postavy. Písanie scenára trvalo s prestávkami šesť rokov, je to veľmi prepracované, hlboké, obohacujúce," uviedla na prezentácii seriálu dramaturgička Dana Garguláková. "Pripomína nám to, že tento národ si naozaj prešiel veľkými dejinnými zmenami, a vždy si to vykúpili vlastnými životmi obyčajní ľudia, ktorí boli spoločenskou situáciou častokrát proti svojej vôli a presvedčeniu zahnaní do kúta, a museli reagovať na tú dobu," dodala."Nech sa divák nebojí, my nechceme poučovať, my chceme len príbehom pútavo rozprávať. Myslím si, že je to príbeh pre každého diváka, možno bude miestami otrasený, ale aj potešený a dojatý. Seriál, aj keď sa končí v roku 1951, nekončí beznádejne," uviedol pre TASR Sebechlebský.V hlavných úlohách sa predstavia Dominika Morávková-Zeleníková a Daniel Žulčák. V seriáli uvidia diváci aj Róberta Siposa, Zuzanu Mauréry, Martina Šalacha, Mateja Landla, Katarínu Krajčovičovú, Judit Pecháček, Juraja Hrčku, Michala Režného, Petra Kočiša, Adyho Hajdu a ďalších.Verejnoprávna televízia bude seriál vysielať každú nedeľu o 20.30 h na Jednotke.