Jágr ohlásil svoju poslednú sezónu, chce se na dobre pripraviť a zvažuje aj film 

26.4.2024 (SITA.sk) - Česká legenda Jaromír Jágr je synonymom hokejovej nesmrteľnosti, keďže medzi profesionálmi hráva aj vo veku 52 rokov. Zdá sa však, že aj rodák z Kladna má svoje limity a avizoval, že nasledujúca sezóna bude jeho posledná. Web Sport.cz s odvolaním sa na rozhovor Jágra pre CNN Prima News informoval, že skúsený útočník sa chce čo najlepšie pripraviť na svoju poslednú sezónu."Máme plán s filmárom Petrom Větrovským natočiť moju poslednú sezónu. Takže by som sa na ňu pokúsil fyzicky čo najlepšie pripraviť. Stále si hovorím, že by som sa chcel pripraviť a potom sa nepripravím," uviedol Jáge pre Primu ešte pred začiatkom baráže, v ktorej jeho Kladno bojovalo o extraligovú príslušnosť so Vsetínom. Podmienkou uvedeného bolo, že sa "rytieri" udržia medzi domácou elitou.Vo februári 2025 oslávi Jaromír Jágr už 53. narodeniny a aj ako majiteľ Kladna naozaj naskočí do nasledujúcej sezóny, bude to jeho už 37. ročník medzi profesionálmi. Počas kariéry sa stal olympijským šampiónom, dvakrát majstrom sveta a dvakrát víťazom Stanleyho pohára. Až päťkrát ovládol kanadské bodovanie zámorskej NHL.