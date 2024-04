Slovenskí hokejisti na MS do 18 rokov prehrali zápas s Lotyšmi, nepomohla im ani hra bez brankára

Mierna strelecká prevaha

V závere hrali presilovku

26.4.2024 (SITA.sk) - Slovenskej reprezentácii hokejistov do 18 rokov nevyšlo ani druhé vystúpenie v základnej A-skupine na svetovom šampionáte hráčov tejto vekovej kategórie vo Fínsku.V meste Espoo po štvrtkovej vysokej prehre 0:9 s favorizovaným výberom USA podľahli zverenci Martina Dendisa aj rovesníkom z Lotyšska 3:5. Mladí Slováci síce mali miernu streleckú prevahu, no súper ich školil z efektivity.Mladí slovenskí hokejisti v piatok ani raz neviedli. Prehrávali 0:1 aj 1:3, v oboch prípadoch však vyrovnali. Na 1:1 upravil Tobias Tomík, na 3:3 zase Michal Švrček a Andreas Straka. Lotyši napokon rozhodli gólom z 37. minúty v presilovej hre. V tretej časti sa slovenskí hokejisti síce snažili o vyrovnanie, za podrazenie nohou však putoval predčasne pod sprchy Tobias Pitka.V oslabení síce Slováci neinkasovali, no potom dostali gól na 3:5. V úplnom závere hrali slovenskí mladí presilovku a siahli aj k hre bez brankára, veľký tlak však nepretavili na skorigovanie či vyrovnanie.Mladí Slováci vo Fínsku obhajujú vlaňajšiu štvrtú priečku, čo bolo ich najlepšie umiestnenie od striebra z roku 2003. V minulosti získali v roku 1999 bronz.V sobotu majú slovenskí hokejisti voľno, neskôr ich čakajú súboje proti Fínom a Nórom. Do štvrťfinále sa prebojujú po štyri najúspešnejšie tímy z oboch skupín, výbery z piatych priečok odohrajú baráž o zotrvanie medzi svetovou elitou.