Jágr oznámil fanúšikom smutnú správu. Kladno začne sezónu bez svojej najväčšej hviezdy (video)

23.8.2024 (SITA.sk) - Hviezdny hokejový útočník a majiteľ klubu Rytíři Kladno z českej extraligy Jaromír Jágr sa zranil a s najväčšou pravdepodobnosťou bude svojmu klubu chýbať na začiatku sezóny 2024/2025. Päťdesiatdvaročná legenda vo videu na svojom instagramovom účte uviedla, že si minulý týždeň natrhla zadný stehenný sval a tri až šesť týždňov bude mimo hry."Viem, že sa pýtate na to, prečo nehrám prípravné stretnutia. Bohužiaľ som sa zranil. Viem, že ste mi veľmi fandili, a aj kvôli vám sa nevzdám a trénujem aj tak. Vrátim sa čo najskôr," odkázal fanúšikom olympijský víťaz z Nagana 1998 a držiteľ dvoch prsteňov pre víťaza NHL.Rodák z Kladna pred časom informoval, že nasledujúca sezóna bude jeho posledná v aktívnej hráčskej kariére. Priznal, že ho fyzioterapeut Pavel Kolář , s ktorým dlhodobo spolupracuje, varoval, aby do tréningu nezaraďoval prvky, na ktoré nie je zvyknutý, ale neposlúchol ho."Išiel som si zabehať. Nie šprinty, ktoré som robil do kopca, ale normálne šprinty. Ešte som si dal závažie na členky a odtrhol som si hamstring. Asi pred piatimi dňami. Uvidíme ako to pôjde s liečbou, ale vrátim sa," doplnil korčuliar, ktorý debutoval v českej najvyššej hokejovej súťaži ešte v roku 1988.Jágr v príspevku na Instagrame taktiež uviedol, že nad predčasným koncom kariéry neuvažuje."Pripravoval som sa, výrazne som schudol a na ľade som sa cítil celkom dobre. Teraz sa to zastavilo a budem zase začínať od začiatku. Určite sa na to nevykašlem, keď som sa tomu toľko venoval. Budem robiť veci, pri ktorých ma to nebolí. Tri alebo šesť nedieľ ale nebudem na ľade," uzavrela česká legenda.Nový ročník českej extraligy sa začína o necelý mesiac. Kladno sa v 1. kole 18. septembra predstaví na klzisku Pardubíc.V stredočeskom klube veria, že nasledujúca edícia bude úspešnejšia ako tá uplynulá. V sezóne 2023/2024 totiž Kladno skončilo po základnej časti jednoznačne posledné. O udržanie sa medzi elitou, tak muselo bojovať v baráži proti Vsetínu.