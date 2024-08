Fehérváryho účasť na olympijskej kvalifikácii je otázna. Chcel by som hrať ale uvidíme, ako sa to vyvinie, povedal

23.8.2024 (SITA.sk) - Už v nedeľu začne slovenská hokejová reprezentácia so spoločnou prípravou na domáci kvalifikačný turnaj o postup na zimné olympijské hry do Talianska. Zverenci kanadského trénera Craiga Ramsayho potom od štvrtka do nedele budú v konkurencii Rakúšanov, Maďarov a Kazachov.Do nominácie slovenského výberu sa dostalo aj viacero hráčov zo zámorskej NHL, no aktuálne sa javí ako otázny štart obranca Martina Fehérváryho Washingtonu Capitals . Dôvod je prozaický, dvadsaťštyriročný bratislavský rodák má totiž menšie zdravotné problémy."Chcel by som hrať. Uvidíme. Stále mám nejaký zdravotný problém, ale uvidíme, ako sa to vyvinie. Vyzerá to však dobre, nie je to nič vážne. Trénujem, ale blíži sa sezóna a debatoval som so zástupcami Capitals a dostal som odpoveď, že ak by nebudem stopercentne fit, tak by som nemal hrať. Uvidíme," cituje Fehérváryho jeden z regionálnych korešpondentov profiligy po pražskom stretnutí novinárov s hráčmi NHL.

Martin Fehérváry reprezentoval Slovensko už na štyroch majstrovstvách sveta, v najcennejšom drese si zahral v rokoch 2018, 2019, 2022 a 2024. V Bratislave chýbal na olympijskom kvalifikačnom turnaji aj pred ZOH 2022, mal vtedy zdravotné problémy. Ako je známe, bez hráčov z NHL sa v Pekingu podarilo Slovákom vybojovať cenný bronz.



