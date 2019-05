Jágr potešil českých fanúšikov návštevou Bratislavy

Na snímke česká hokejová legenda Jaromír Jágr máva divákom po zápase základnej B-skupiny medzi Nórskom a Českom na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Bratislave, 11. mája 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 12. mája (TASR) - Na sobotňajší duel B-skupiny MS Nórsko - Česko zavítal prominentný hosť. Zápas si nenechal ujsť legendárny český hokejista Jaromír Jágr, ktorý po víťazstve zamieril aj do kabíny národného tímu a povzbudil zverencov trénera Miloša Říha.Keď sa pri jednej z komerčných prestávok na svetelnej kocke zrazu objavil Jágr, bratislavská hala zaplavená českými fanúšikmi začala okamžite burácať. Arénou sa na uvítanie hlasito ozývalo "Jarda Jágr". Fenomenálny útočník naznačil, že na stretnutie príde, už popoludní na Facebooku.A so smutným smajlíkom dodal:Štyridsaťsedemročný veterán, ktorý na sklonku kariéry zamieril do materského Kladna, na českej súpiske skutočne nebol. Zato stále sršal humorom. Zápas sledoval vysmiaty zo skyboxu, kde mu spoločnosť robili generálny manažér českej reprezentácie Petr Nedvěd, prezident Českého hokeja Tomáš Král či vládny splnomocnenec pre šport, bývalý brankár Milan Hnilička.Ako tipér sa dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára neosvedčil.odhadoval pred stretnutím. Dve posily z NHL ale strelecky mlčali. Nahradili ich iní hráči, ktorí na Jágrovej tvári opäť vykúzlili jeho typický široký úsmev.mohol skandovať s fanúšikmi po hladkom triumfe. Po skončení zápasu potom odovzdal cenu pre najlepšieho hráča. Symbolicky ním bol Michael Frolík, odchovanec kladnianskeho hokeja a niekdajší Jágrov spoluhráč, ktorého v mládežníckom veku prezývali "Baby Jágr".Druhý najproduktívnejší hokejista v histórii NHL navštívil aj šatňu českého tímu. V nej ho vítali rozosmiaty kouč Miloš Říha s asistentom Robertom Reichelom. K svojmu veľkému portrétu, ktorá zdobí kabínu, napísal jasný odkaz: