San Jose zdolalo v prvom vzájomnom zápase St. Louis

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

3. kolo play off NHL:



1. zápas finále Západnej konferencie



SAN JOSE SHARKS - ST. LOUIS BLUES 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)



Góly: 4. Couture (Nyquist, Meier), 12. Pavelski (Burns, E. Karlsson), 28. Labanc (Thornton), 31. Meier (Couture), 38. Meier (Vlasic, Nyquist), 58. Couture (Pavelski, Kane) - 10. Edmundson (Schwartz, Tarasenko), 29. O'Reilly (Perron, Blais), 54. Bozak (Maroon, Dunn). Brankári: Jones - Binnington, strely na bránku: 25:31, 17.562 divákov.



Stav série: 1:0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 12. mája (TASR) - Hokejisti San Jose Sharks zvíťazili v úvodnom zápase finále Západnej konferencie zámorskej NHL nad St. Louis Blues 6:3. Timo Meier a Logan Couture prispeli k triumfu "žralokov" dvomi gólmi a asistenciou. Druhý zápas je na programe v noci na utorok SEČ opäť na ľade San Jose.Sharks potvrdili, že sú v play off na domácom ľade silní, bilanciu pred vlastnými fanúšikmi vylepšili na 7-2.povedal pre nhl.com kapitán San Jose Joe Pavelski, ktorý takisto skóroval.O góly St. Louis sa postarali Joel Edmundson, Ryan O'Reilly a Tyler Bozak, brankár Jordan Binnington inkasoval päťkrát z 24 striel.dodal útočník Blues O'Reilly.Domáci hráči viedli 1:0 po rýchlom góle najlepšieho strelca play off Couturea. Blues vyrovnali zásluhou Edmundsona, ale už o chvíľu využil presilovku piatich proti trom Pavelski a vrátil "žralokom" vedenie.V druhej tretine za stavu 3:2 prišli veľké momenty švajčiarskeho útočníka Meiera, ktorý najskôr krásnym gólom zvýšil na 4:2 a potom aj s dávkou šťastia na 5:2. Jeho prvý zásah bol jedným z najkrajších gólov v tohtoročnej play off. Couture vypichol puk na modrej čiare Coltonovi Paraykovi, ten sa dostal k Meierovi, ktorý "preletel" okolo Jaya Bouwmeestera a skóroval krásnym bekhendovým blafákom.povedal Meier na adresu Couturea. St. Louis prestrieľali domácich v poslednej tretine 12:5, ale skóroval len raz zásluhou Bozaka, ktorý znížil na 3:5.povedal osemnásťročný útočník Blues Robert Thomas.Víťazstvo Sharks poistil do prázdnej bránky svojim jedenástym gólom v play off líder kanonierov Couture, ktorý je so 17 bodmi aj na čele produktivity celej súťaže. Formácia Meier, Couture a Gustav Nyqvist vyprodukovala osem kanadských bodov.povedal Couture. Couture strelil 10 gólov aj v play off 2016 a zaradil sa do spoločnosti aktívnych hráčov NHL Jevgenija Malkina, Alexandra Ovečkina, Patricka Kanea, Nikitu Kučerova a Jakea Guentzela, ktorí strelili minimálne 10 gólov viac ako raz v bojoch o Stanley Cup.