Jágr sa stále nechystá na dôchodok, v ďalšej sezóne chce Plekancovi splniť sen

25.5.2022 (Webnoviny.sk) - Český hokejista Jaromír Jágr plánuje hrať aj v budúcej sezóne 2022/2023. Už 50-ročný veterán to naznačil vo štvrtok prostredníctvom svojho oficiálneho konta na Facebooku."Viem, že tomu niektorí nebudete veriť, ale naozaj sa dívam na ďalšiu sezónu," uviedol majiteľ extraligového Kladna . To po minuloročnom návrate medzi elitu obsadilo v ligovej tabuľke v sezóne 2021/2022 predposledné 14. miesto a miestenku medzi elitou si zabezpečilo až v baráži s Jihlavou.Najväčším ťahúňom Kladna bol podľa Jágra útočník Tomáš Plekanec , ktorý bol zároveň aj kapitánom "rytierov". Práve jemu by chcel Jágr aj svojím pričinením na ľade splniť jednu veľkú túžbu.„´Pleky´ má sen zahrať si s Kladnom v play-off. Skúsime mu to spoločne splniť?" tajomne dodal Jágr, ktorý v ročníku 2021/2022 nazbieral v extralige v 43 zápasoch 19 bodov za osem gólov a 11 asistencií a aj napriek pokročilému hokejovému veku dokázal súperiť s výrazne mladšími hráčmi.