Slováci môžu vo štvrťfinále MS v hokeji 2022 proti Fínom prekvapiť celý svet, myslí si Jerguš Bača

25.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia zvládla rozhodujúci duel skupinovej časti MS 2022 vo Fínsku a po utorňajšom triumfe 7:1 nad Dánskom postúpila v druhom roku za sebou do štvrťfinále.V ňom zverenci kanadského trénera Craiga Ramsayho vo štvrtok večer (19.20 SELČ) vyzvú domácich Fínov, s ktorými prehrali obe stretnutia na tohtoročných ZOH v Pekingu. Na svetovom šampionáte sa s nimi naposledy stretli v roku 2019 v Košiciach, kde im podľahli 2:4."Dali sme prvý gól, čo bolo v tomto zápase veľmi dôležité. Stále sme tlačili a nepúšťali sme Dánov do žiadnych šancí našou aktivitou," zhodnotil siedmy súboj Slovenska na turnaji jeden z asistentov hlavného trénera Ján Pardavý pre RTVS.V stredu majú Slováci voľno, ale musia sa presunúť z Helsínk do Tampere. "Bude to pre nás nové prostredie a budeme sa musieť rýchlo prispôsobiť. Teraz musíme rýchlo zregenerovať, presunúť sa do Tampere a takticky aj fyzicky sa pripraviť na ďalší zápas. Buď pôjdeme ďalej, alebo skončíme," dodal Pardavý.K postupu do vyraďovacej časti MS 2022 výrazne pomohol kapitán slovenského mužstva Tomáš Tatar, ktorý strelil Dánom dva góly v prvej tretine: "Sme radi za postup do štvrťfinále, dosiahnuť to s takým mladým mužstvom je naozaj super."Hlavný tréner národného tímu Craig Ramsay pochválil svojich zverencov, no upozornil, že vo štvrťfinále budú musieť podať ešte lepší výkon ako v dueli proti Dánsku: "Mám z našich hráčov dobrý pocit, teraz budeme mať náročného súpera a musíme zahrať ešte o trochu lepšie ako proti Dánsku."Slováci mali miernu výhodu v tom, že nastúpili proti Dánom po dvoch voľných dňoch, zatiaľ čo súperi mali v nohách náročný zápas proti Kanaďanom. "Ukázalo sa, že ten oddych nám pomohol a na Dánoch bolo vidieť, že tá krátka regenerácia bola citeľná. Samozrejme, to neznižuje náš výkon, ktorý bol podľa mňa najlepší na šampionáte a úplne zaslúžene sme zvíťazili. Mali sme duel od začiatku v rukách. Najdôležitejší bol náš pohyb, všade sme boli pri puku skôr a dokázali sme sa presadiť jeden na jedného. Zápas sme mali pod kontrolou celých 60 minút. Myslím si, že od začiatku duelu nikto nepochyboval o tom, že budeme úspešní, najmä po prvej tretine. Výbornú robotu odviedli hráči v predbránkovom priestore a bolo to ťažké pre dánskeho brankára," povedal majster sveta z roku 2002 Jerguš Bača vo videu na webe TA3.Bývalý reprezentačný obranca verí, že Slováci môžu zvíťaziť aj vo štvrťfinále."Myslím si, že z časti už máme splnený cieľ postupom do štvrťfinále, keďže máme mladé mužstvo. Teraz chalani môžu nadviazať na tento výborný výkon a nemajú čo stratiť. Keď nás podrží brankár a budeme hrať výborne v defenzíve, tak budeme mať určite nejaké šance v útoku a môžeme prekvapiť celý svet. Bude to však nesmierne ťažké, lebo mužstvá sú nabité a výborne poskladané," myslí si Bača.Slovenskí hokejisti sa podľa neho budú musieť sústrediť najmä na bránenie: "Myslím si, že ´hurá hokej´, veľká agresivita a len ofenzívne myslenie by bola čistá smrť. Budeme sa musieť zamerať najmä na perfektnú obranu a čakať na šance, ktoré nepochybne budeme mať."