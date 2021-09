Jágr z ľadu ešte neodchádza, ale manažovanie klubu ho vyčerpáva. Denne sa musí prosiť a vyhrážať

Stále sa musí niekomu vyhrážať

Nemajú vlastný ľad

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.9.2021 (Webnoviny.sk) - Jaromír Jágr vo februári oslávi päťdesiatku, ale okrem toho, že je šéfom extraligového Kladna, stále je aj aktívny hokejista. A nie hocijaký. V piatich zápasoch nového ročníka najvyššej českej súťaže nazbieral 7 bodov za štyri góly a tri asistencie, v štatistikách produktivity extraligy je na siedmom mieste. Kladno je napriek tomu s jedným víťazstvom na poslednom mieste tabuľky."Nemal som v pláne hrať tak skoro, preto som šiel do štvrtej päťky. Dôvodom sú štyria zranení útočníci, nemal som na výber. Cítim sa však priemerne. Potrebujem ešte trénovať zopár týždňov, aby som sa dostal do formy. O mesiac budem dobrý, keď sa budem poriadne pripravovať," uviedol Jaromír Jágr v rozhovore na webe iDnes.cz.Druhý najproduktívnejší hráč histórie NHL tvrdí, že by bol oveľa lepší na ľade, keby nemal plno práce s manažovaním klubu."Hral by som oveľa lepšie, keby som sa staral len sám o seba. Nemyslím však na seba, ale na to, aby sme sa zlepšovali ako mužstvo a víťazili. A či ma vyčerpáva úloha manažéra a majiteľa? Je to skôr o frustrácii. Nemám to vo svojich rukách a stále musím niekoho o niečo prosiť, vyhrážať sa. Je to únavné," podotkol Jágr.Iba tri získané body zo šiestich zápasov majú podľa majiteľa Kladna svoje dôvody."Vypadli nám na dlhší čas hráči a nemáme širokú a silnú súpisku. Z našich hokejistov majú väčšie skúsenosti s extraligou len traja, zvyšok mužstva minimálne alebo žiadne. A to je veľmi málo. A momentálne nemáme ani vlastný ľad. Na domáce zápasy dochádzame do Chomutova, hodina a pol dvakrát denne. Po zápase nemáme šancu trénovať a regenerovať, lebo by sme sa vrátili o jednej v noci. Svoje zohráva aj iná šírka ľadu a chýbajú nám aj fanúšikovia. Ak si však správne nastavíte hlavu, prestanete sa sťažovať a vezmete to ako výzvu. Jednoduché nie je nič, musíme sa s tým pobiť," uzavrel Jágr.