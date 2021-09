Slovan nestačil na Ružomberok, o prehre úradujúceho majstra rozhodol Regáli (video)

Ružomberčania si v tabuľke polepšili

Struhár venoval víťazstvo divákom

23.9.2021 (Webnoviny.sk) - Až ôsmy ligový duel aktuálnej sezóny futbalovej Fortuna ligy priniesol prvú prehru úradujúceho majstra, Slovana Bratislava v dohrávke 3. kola na pôde Ružomberka podľahol domácemu MFK 0:1. Držanie lopty síce mali lepšie hostia, no domáci futbalisti boli strelecky aktívnejší a jediný presný zásah v zápase zaznamenali v 90. min zásluhou Martina Regáliho."Belasí" sa napriek zaváhaniu udržali na čele ligovej tabuľky o skóre pred druhou Trnavou, Ružomberčania sa v hodnotení posunuli na siedmu priečku."Ak mám byť úprimný, tak domáci vyhrali zaslúžene. Prejavili väčšiu túžbu po víťazstve, mali o šancu viac než my, ktorú využili po odrazenej lopte. Mali viac emócií, chcenia, behania, a to na nás stačilo. My sme hrali najmä v prvom polčase veľmi zle bez nasadenia, v druhom sme trochu pridali, ale nestačilo to. Nebola tam kvalita hlavne vpredu v koncovke, kde sme sa jeden na jedného vôbec nevedeli presadiť, boli tam len nejaké pološance, centrované, nedohraté lopty. Každý druhý súboj sme prehrali, všetky odrazené lopty získal súper. Vedeli sme, že v Ružomberku je to vždy ťažké, v kariére som tu snáď ani nevyhral. Gratulujem súperovi, život ide ďalej, musíme sa pripraviť na ďalší zápas, hráme každé tri dni a uvidíme, čo bude ďalej," komentoval duel kouč Slovana Vladimír Weiss st., cituje ho oficiálny web úradujúceho majstra.Kormidelník domácich Peter Struhár musel byť po súboji omnoho spokojnejší. "V prvom rade sa chcem poďakovať trénerovi, je to česť sedieť vedľa neho. Musím povedať, že toto víťazstvo sme veľmi potrebovali. Ako tím veľmi dobre pracujeme, a asi ako všetci viete, máme problémy v zakončení. Verím, že týmto zápasom sme túto kliatbu zlomili. Ďakujem chalanom za perfektný výkon. Od začiatku sme mali emóciu, hráčov som nabádal, aby sa dostávali do tranzu. Boli tam určite nejaké chybičky, ale proti takému kvalitnému tímu ako Slovan sme si vytvorili 13 až 14 streleckých pokusov. Teší ma, akým spôsobom sa moji hráči prezentovali v kritických situáciách, chceli hrať konštruktívne. Toto víťazstvo by som venoval divákom, ktorí konečne prišli, a videli úspešný zápas z našej strany," zhodnotil 37-ročný Struhár.Najvyššia domáca futbalová súťaž má na programe počas najbližšieho víkendu súboje 9. kola. Už v piatok Žiar nad Hronom vyzve Trenčín, v sobotu Senica hostí Slovan Bratislava, Sereď v Trnave vyzve Michalovce, Zlaté Moravce privítajú nováčika z Liptovského Mikuláša a Žilina hrá doma proti Ružomberku, kolo uzavrie nedeľňajšie meranie síl medzi Dunajskou Stredou a Trnavou.