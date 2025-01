Jaguar Land Rover plánuje na Slovensku novú investíciu

27.1.2025 (SITA.sk) - Otvorenie nových lakovní v Castle Bromwich vo Veľkej Británii a v Nitre na Slovensku plánuje automobilka Jaguar Land Rover (JLR), ktorá je najväčším britským výrobcom áut. Do otvorenia nových lakovní na zákazku plánuje firma investovať 65 miliónov libier, čím reaguje na rastúci dopyt strany bohatých klientov. Informuje o tom portál BBC.Spoločnosť JLR, ktorú vlastní indická skupina Tata Group, očakáva, že viac než zdvojnásobí svoje kapacity v oblasti lakovania podľa požiadaviek zákazníka. To zahŕňa aj možnosť pomôcť klientom zladiť farbu exkluzívnych modelov Range Rover SV s ich súkromnými lietadlami či jachtami. Podľa spoločnosti tento plán pomôže znížiť spotrebu energie a vody, ako aj znížiť množstvo odpadu z farieb.Krok automobilky JLR nasleduje po podobnom oznámení výrobcu áut Rolls-Royce, ktorá začiatkom januára avizovala, že investuje 300 miliónov libier do výroby modelov vozidiel na mieru pre mimoriadne bohatých zákazníkov.