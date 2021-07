JAKUB GRIGAR A JEHO PRÍBEH NA DIVOKEJ VODE

Jakub Grigar je mladý, rýchly, talentovaný a večne usmiaty, aktuálne na ceste do Tokia za vrcholom tejto sezóny. Čo všetko predchádzalo tomu, aby sa z malého vodáka z Liptovského Mikuláša stal profesionálny športovec? Ako vyzerali začiatky Jakubovej kariéry, sny, radosti aj doterajšie športové výzvy? Nahliadnite do príbehu jeho vodnoslalomárskej kariéry a pozrite si dokument, ktorý vám predstaví tohto slovenského pretekára a jeho 15 rokov medzi bránkami na divokej vode v kategórii K1.

TU CHCEM BYŤ!

Na prvý tréning sa Jakubovi veľmi ísť nechcelo, išiel tam tak trochu aj z donútenia. Všetko však vypálilo tak, že odvtedy pádlo z rúk nepustil: „Zobral som do rúk loď, sadol som na vodu, vyskúšal som to a vtedy som si povedal, že je to riadna pecka!“ Mame vtedy zahlásil „mám svoju vlastnú loď, tu chcem byť!“ a jeho rodičom bolo jasné, že ho z vody už nedostanú. Tri tréningy týždenne Jakubovi nestačili. On chcel už odmalička na sebe viac pracovať, viac trénovať. Každý deň čakal svojho otca nastúpený vo dverách s hláškou „Oco, poď, ideme na vodu!“. Tak na kanáli namiesto troch trávil šesť dní v týždni a tých šesť dní tam trávi doteraz.

O 15 rokov od prvého kontaktu s divokou vodou čaká húževnatého mladíka z Liptova ďalší veľký športový míľnik. Podujatie, ktoré sleduje celý svet, je pre každého pretekára jednou z najväčších výziev. S vizualizáciou úspechu však Jakub nakladá veľmi opatrne: „Naučil som sa, že je najlepšie žiť v prítomnosti. Samozrejme, veľmi rád si sem-tam predstavím, aké by bolo splniť si všetky svoje sny, ale uvedomujem si, že ma od nich delí ešte veľa odmakaných tréningov a prepádlovaných metrov.“

PARÁDNE ZÁŽITKY VĎAKA SLALOMU

Vodný slalom bola láska na prvý pohľad, ktorá medzi Jakubom, loďou a divokou vodou vytvorila silné puto. A aj keď sú víťazstvá súčasťou vrcholového športu, Kubo si cení najmä zážitky a priateľstvá, ktoré mu ponúkol: „Od začiatku som chápal, že slalom pre mňa nikdy nebol niečím, kde by som musel naháňať výsledky, alebo medaily. Vždy to bolo pre mňa o tom, že zažijem nejaké parádne veci s kamarátmi. Postupne som s tým športom začal cestovať, spoznávať nové kultúry, nové svety, nových ľudí a to bola nakoniec tá vec, ktorá ma pri tom drží doteraz, a ktorá sa mi doteraz strašne páči.“

Ak sa o Jakubovi Grigarovi chcete dozvedieť ešte viac, tak kliknite na redbull.sk/jakubgrigar.

Držíme ti palce, Kubo!

Foto: Jan Kasl/Red Bull Content Pool