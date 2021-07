Sagan využil deň voľna na doliečovanie zranení a priblížil recept na úspech v 10. etape

Desiata etapa Tour de France 2021

Peter Sagan už vo Valence vyhral

6.7.2021 - Deň voľna na Tour de France 2021 využil slovenský cyklista Peter Sagan na doliečovanie zranení, ktoré ho stále sužujú po páde zo záveru tretej etapy.Sagan sa zatiaľ v aktuálnom ročníku "Starej dámy" nedočkal etapového víťazstva a ani pódiového umiestnenia. Jeho maximom sú dve piate miesta zo štvrtej a šiestej etapy. Okrem toho mu v bodovacej súťaži patrí až ôsma priečka s takmer stobodovým odstupom za lídrom Markom Cavendishom."Keď som spadol, prvý náraz bol na bedrový kĺb. Vznikla tam modrina a mám to tam stuhnuté. Robíme na tom aj s Marošom Hladom, aby sa to zlepšilo. Pomaly sa to však uvoľňuje a koleno sa tiež lepší zo dňa na deň," uviedol Peter Sagan pre RTVS.Utorková desiata etapa sa odohráva sčasti ešte v Alpách, ale medzi kopcami a má len mierne zvlnený charakter. Z dejiska ZOH 1992 Albertville sa cyklisti presunú do mesta Valence, kde etapa vyvrcholí po 190,7 km.Na trase budú mať jedno stúpanie najnižšej kategórie a to už po necelých 60 km v Col de Couz s dĺžkou 7,4 km, ale priemerom iba 2,8%. Na 82. km v dedinke La Placette bude rýchlostná prémia, ktorá sa nachádza na vrchole stúpania s priemerom 3,7%.Približne 40 km pred cieľom zdolá pelotón nehodnotený kopec Rochefort Samson, kde by sa tímy s úmyslom na etapový triumf mohli zbaviť svojich šprintérskych rivalov. Potom nasleduje už len zjazd a rovina do cieľa.Z rôznych príčin už v pretekoch nepokračujú skvelí šprintéri Tim Merlier, Caleb Ewan, Arnaud Démare a Bryan Coquard, predčasne to vzdal aj univerzál Mathieu van der Poel, ktorý šesť dní nosil na sebe žltý dres lídra pretekov.Pre Sagana môže byť motivácia navyše aj fakt, že v roku 2018 na TdF triumfoval práve v etape s dojazdom do Valence, keď v hromadnom šprinte zdolal Nóra Alexandra Kristoffa, Francúza Arnauda Démara a Nemca Johna Degenkolba."Vyhral som vo Valence? To si už ani nepamätám. Pokúsim sa to nejako potvrdiť," zasmial sa Peter Sagan a doplnil, čo očakáva od desiatej etapy: "Je to technické, na záver sa to trochu zdvihne a šprint je na rovine. Určite bude treba byť vpredu a vybojovať si čo najlepšiu pozíciu. A potom je to už len o nohách. Aj keď tie šprinty sú na Tour de France skôr taká lotéria..."