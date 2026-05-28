Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Jakub Grigar o financiách olympionikov: Zabezpečí športovca olympijská medaila na celý život? – ROZHOVOR
V rozhovore Jakub Grigar približuje finančné zákulisie vrcholového športu. Olympijská medaila pôsobí ako symbol vrcholného úspechu - športovcom prinesie slávu, rešpekt, uznanie a často aj predstavu, ...
28.5.2026 (SITA.sk) - V rozhovore Jakub Grigar približuje finančné zákulisie vrcholového športu.
Olympijská medaila pôsobí ako symbol vrcholného úspechu - športovcom prinesie slávu, rešpekt, uznanie a často aj predstavu, že športovec má o budúcnosť postarané. Pravda je však oveľa zložitejšia. Jakub Grigar, strieborný medailista z Tokia 2021 a dlhoročná opora slovenského vodného slalomu, patrí medzi tých, ktorí si úspech vydreli rokmi tvrdej prípravy, zranení, obetí aj neistoty. Dokáže výhra olympijskej medaily finančne zabezpečiť športovca na celý život?
Na Slovensku existuje systém odmien a doživotnej renty - za zlatú medailu vo výške priemernej mzdy, za striebro približne 70 % a za bronz o niečo menej. Ako sme na tom však v porovnaní s inými krajinami? A prečo sa stáva, že niektorí športovci po skončení kariéry, napriek svetovým úspechom, zápasia s financiami? V rozhovore Jakub Grigar približuje finančné zákulisie vrcholového športu - od reálnych nákladov na cestu na olympiádu, cez fungovanie slovenského systému podpory športovcov, až po otázku, či aj tak úspešný športovec, ako je olympijský víťaz, musí riešiť finančnú neistotu.
Keď ste získali olympijské striebro, prišiel s tým aj pocit finančnej istoty, alebo je to skôr mýtus, že medaila zabezpečí športovca na celý život?
Získanie olympijskej medaily je aj po finančnej stránke pre športovca veľmi pozitívna záležitosť. Okrem odmeny od Slovenského olympijského výboru za dosiahnuté výsledky vám to otvorí veľa dverí k sponzorom, ktorí sa chcú spojiť s vaším úspechom a príbehom. Na nasledujúcich pár rokov sa tak dajú vytvoriť a udržať spolupráce, ktoré vás uživia. Okrem toho máme na Slovensku aj doživotnú rentu pre olympijských medailistov, ktorá vám od 35. roku začne chodiť na účet. Nejakú formu finančného zabezpečenia to teda určite ponúka.
Koľko v skutočnosti stojí cesta na olympiádu (tréningy, vybavenie, sústredenia) a kto to všetko financuje?
Ako športovec sa musím sústrediť hlavne na podávanie výkonov, takže sa musím priznať, že presne neviem povedať, koľko taká cesta stojí. Okrem cestovania, ubytovania a celkového zabezpečenia v dejisku hier sa musí myslieť aj na najlepšiu kvalitu výstroja, čo znamená novú loď, pádla aj oblečenie.
K tomu ešte celkový servis naokolo, ktorý zabezpečuje realizačný tím. Vodný slalom to má náročnejšie v tom, že musíme do dejiska prichádzať o pár dní, možno až týždňov skôr, aby sme stihli poriadne natrénovať vodu, keďže tá sa neustále mení, a preto na nej potrebujeme stráviť viac času.
Keď porovnáte Slovensko so zahraničím, majú olympionici inde výrazne lepšie finančné podmienky, alebo sú rozdiely menšie, než si myslíme?
Myslím si, že čo sa týka finančnej podpory za výsledky vo vodnom slalome, Slovensko to malo doteraz nastavené ako jedna z najlepších krajín na svete. To znamená, že ak športovec dosiahol kvalitné umiestnenie na vrcholných podujatiach, mal istotu, že do budúcej sezóny bude mať takú finančnú podporu, aby si vedel zabezpečiť čo najlepšiu prípravu aj materiál. Aj keď sa to v poslednom roku trochu zmenilo, myslím si, že môžeme povedať, že ak sa dostanete na najvyššiu úroveň v našom športe, môžete sa tým komfortne uživiť. Samozrejme, nie je to na zarobenie obrovských peňazí.
Vodný slalomár Jakub Grigar počas zrazu časti výpravy Slovenska na Olympijskom námestí v Bratislave pred odchodom na XXXII. letné olympijské hry 2024 v Paríži. Bratislava, 19. júl 2024.
Na Slovensku majú olympijskí medailisti nárok na doživotnú rentu – za zlato vo výške priemernej mzdy, za striebro približne 75 %, za bronz 60 %. Pokrýva to reálne náklady na život, alebo je to skôr symbolické ocenenie? Keďže renta je pre športovcov, ktorí už dosiahli 35 rokov, tak si na ňu musím ešte počkať a nemôžem ju úplne hodnotiť. Myslím si však, že je to obrovský krok, ktorý športovcom dá finančnú istotu, ak vo svojom športe uspejú. Pamätám si, keď som sa po strednej škole rozhodoval, či pôjdem študovať, alebo dám všetok svoj čas do športu, aby som mohol uspieť na olympijských hrách v Tokiu. Bolo to ťažké rozhodnutie, ale nakoniec som sa rozhodol pre šport. Práve olympijská renta mi teraz dáva pokoj v duši, pretože sa nemusím stresovať tým, že nemám vysokoškolské vzdelanie, a môžem si jedného dňa aj vďaka tomu zabezpečiť komfortný život.
Stalo sa vám niekedy, že ste napriek vrcholovej kariére riešili peniaze alebo mali pocit finančnej neistoty?
Ak som mal niekedy pocit finančnej neistoty, tak to nebolo kvôli mojej kariére, ale kvôli nesprávnym investičným rozhodnutiam, ktoré našťastie nakoniec dopadli dobre. Musím povedať, že aj napriek tomu, že som bol posledné roky často zranený, mi šport a ľudia okolo neho vždy pomohli tak, aby som si vedel udržať finančnú stabilitu. Na druhej strane chápem, že to nie je navždy, a pokiaľ by som nebol schopný prinášať výsledky z pretekov, pravdepodobne by tým skončila aj finančná istota v rámci športu.
Koľko z toho, čo olympionik zarobí, reálne musí znovu investovať späť do športu?
Výhoda systému na Slovensku je, že ak dosahujete skvelé výsledky, systém sa o vás postará. Máme tu tabuľkové systémy, podľa ktorých za konkrétne výsledky dostanete konkrétne množstvo peňazí. To znamená, že napríklad po získaní olympijského striebra máte pokrytú naozaj celú prípravu aj život a jedinou vecou, ktorú si musíte platiť, je bývanie, auto a športová strava. Za každý výsledok je však financovanie časovo obmedzené na určité obdobie a vy ho musíte potvrdzovať ďalšími výsledkami z vrcholných podujatí.
Poznáte športovcov, ktorí po olympiáde alebo inom veľkom úspechu skončili bez stabilného príjmu? Prečo sa to podľa vás deje?
Myslím si, že financovanie športu na Slovensku je nastavené tak, aby ste mohli plnohodnotne športovať a žiť v najproduktívnejšom veku, ale je ťažké si popritom niečo odložiť alebo zainvestovať na neskôr. Človek sa potom musí obzerať po sponzoringoch či spoluprácach, ktoré často znamenajú narušenie tréningu, rodinného života alebo programu, a práve preto sa tomu športovci niekedy vyhýbajú. Okrem toho profesionálny šport zaberá veľmi veľa času a energie, ktorá potom chýba pri príprave na ďalší život alebo vzdelávanie. Športovci tak často nemajú dostatok vedomostí o tom, ako si zabezpečiť život po kariére. Myslím si, že práve toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo končia bez stabilného príjmu.
Vodný slalomár Jakub Grigar počas zrazu časti výpravy Slovenska na Olympijskom námestí v Bratislave pred odchodom na XXXII. letné olympijské hry 2024 v Paríži. Bratislava, 19. júl 2024.
Čo by sa podľa vás muselo zmeniť na Slovensku, aby športovci nemuseli popri vrcholovej kariére riešiť finančné zabezpečenie?
To je veľmi náročná otázka a netrúfam si na ňu odpovedať z pohľadu systému. Myslím si však, že by sme ako spoločnosť mohli zmeniť pohľad na športovcov a viac si vážiť tých, ktorí prinášajú zo svetových podujatí špičkové výsledky - často aj na úkor svojho zdravia, rodiny a vzťahov. Práve pozornosť týmto výsledkom, či už mediálna alebo spoločenská, potom športovcom umožňuje nájsť aj ďalšie zdroje príjmov a lepšie sa finančne zabezpečiť. Na Slovensku máme ale tendenciu vybrať si jedného športového hrdinu, ktorého potom roky oslavujeme, a ostatní idú do úzadia.
Keby ste dnes mali 18 rokov a vedeli by ste, aká je finančná realita športu, išli by ste do toho znovu?
Určite áno. Pre mňa to bol od malička sen, v ktorom som sa chcel zlepšovať a dosahovať výsledky, a až donedávna som sa na to nepozeral cez optiku peňazí. Práve toto bola podľa mňa vec, vďaka ktorej som uspel, pretože v dnešnom svete je veľa ľudí motivovaných iba peniazmi, no tie najdôležitejšie veci, ktoré vám do života prinesú radosť, sú často ukryté v maličkostiach. Šport mi moje úsilie nevrátil v miliónoch eur, ale v zážitkoch, kamarátstvach a spoznaných miestach či kultúrach, v disciplíne, ktorú vo mne vybudoval, a v tom, že ma naučil postarať sa o seba. V dnešnom svete sa to stáva zabudnutými hodnotami, ale pre mňa to stále znamená veľmi veľa.
Zdroj: SITA.sk - Jakub Grigar o financiách olympionikov: Zabezpečí športovca olympijská medaila na celý život? – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/jakub-grigar-zabezpeci-olympijska-medaila-sportovca-na-cely-zivot/">Jakub Grigar: Zabezpečí olympijská medaila športovca na celý život? (fotografie)
Hanba pre FC Košice! Prezidenta klubu zadržali kukláči, v hľadáčiku je viacero osôb
Búrka nad Viedňou skomplikovala návrat slovenských reprezentantov zo Švajčiarska
