 24hod.sk    Šport

28. mája 2026

Búrka nad Viedňou skomplikovala návrat slovenských reprezentantov zo Švajčiarska


Letecký návrat slovenských hokejistov zo Švajčiarska sa mierne skomplikoval. Slovenskí hokejisti zažili pri stredajšom leteckom presune domov z majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku jedno neplánované ...



28.5.2026 (SITA.sk) - Letecký návrat slovenských hokejistov zo Švajčiarska sa mierne skomplikoval.


Slovenskí hokejisti zažili pri stredajšom leteckom presune domov z majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku jedno neplánované zdržanie.

Búrka nad Viedňou spôsobila, že Slováci na prvýkrát nemohli pristáť na Schwechate, ale núdzovo sa presunuli na bratislavské letisko.

Tam síce nakoniec pristáli, ale keďže išlo o bežnú civilnú linku, hokejisti a realizačný tím nemohli vystúpiť z lietadla. Informoval o tom web tvnoviny.sk.

Zostali v lietadle


"Celá výprava bola nútená zostať sedieť na svojich miestach a čakať, kým sa meteorologická situácia nad Rakúskom nezlepší, aby stroj mohol opäť vzlietnuť a dopraviť ich do pôvodnej cieľovej destinácie. Až z Viedne bol totiž naplánovaný ich finálny transfer domov," uviedol sport.sk s odvolaním sa na TV Noviny.

Stopka od Švédov


Logistické nepríjemnosti prišli len necelých 24 hodín po tom, čo sa slovenskí hokejisti definitívne rozlúčili s majstrovstvami sveta bez toho, aby postúpili do štvrťfinále. Stalo sa tak po prehre 2:4 so Švédmi, ktorí sa do osmičky najlepších dostali na úkor Slovákov.

Zverenci Vladimíra Országha ukončili svoje vystúpenie na MS 2026 s bilanciou 4 víťazstvá - 3 prehry a so ziskom 11 bodov. V konečnom poradí šampionátu boli najlepší spomedzi tímov, ktoré nepostúpili do štvrťfinále. Patrí im 9. priečka.


Zdroj: SITA.sk - Búrka nad Viedňou skomplikovala návrat slovenských reprezentantov zo Švajčiarska © SITA Všetky práva vyhradené.

