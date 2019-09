Jakutský šaman sa podrobil vyšetreniu v psychiatrickej klinike

Jakutský šaman Alexander Gabyšev. Foto: YouTube video-BBC News - Русская служба Foto: YouTube video-BBC News - Русская служба

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 20. septembra (TASR) - Jakutského šamana Alexandra Gabyševa, ktorého vo štvrtok zadržali v Buriatsku, v piatok po prevoze do Jakutska vyšetrili v psychiatrickej klinike.Gabyšev sa tam mal podrobiť diagnostike, ktoráuviedla agentúra Interfax. Podľa nej klinika vo svojom vyhlásená uviedla, že ak saAngažovať by mohli aj sociálne úrady, uvádza sa v tlačovej správe.Rozhlasová stanica Echo Moskvy medzičasom uviedla, že šaman je už doma. Dodala tiež, že Gabyšev bude údajne stíhaný pre podozrenie z extrémizmu.Buriatske ministerstvo vnútra predtým uviedlo, že po šamanovi bolo v Jakutsku vyhlásené pátranie kvôli spáchaniu bližšie nešpecifikovaného trestného činu.Gabyšev, ktorý od marca putoval pešo pozdĺž ciest vedúcich Jakutska do Moskvy, abyruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa vlastných slov považuje Putina za ""zástupcu temných síl"", pričom tvrdí, žeŠamana vo štvrtok na pomedzí Buriatskej republiky a Irkutskej oblasti zadržali a na neznáme miesto previezli zamaskované osoby. V piatok sa objavila informácia, že šamana letecky prepravili z buriatskej metropoly Ulan-Ude späť do Jakutska.Šaman v rámci svojho putovania dorazil aj do Ulan-Ude, kde ho vítali jeho prívrženci. Polícia následne niekoľkých z nich zadržala. V meste potom vypukli protestné zhromaždenia, ktorých účastníci žiadali prepustenie zadržaných.Napätie v meste sa vystupňovalo večer 8. septembra po vyhlásení výsledkov komunálnych volieb. Občania totiž začali žiadať ich zopakovanie, pretože majú podozrenie, že hlasovanie bolo zmanipulované.Ľudskoprávna organizácia Amnesty International uznala Gabyševa za väzňa svedomia, informovala v piatok rozhlasová stanica Echo Moskvy.