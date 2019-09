Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚS

Na archívnej snímke Ústavný súd SR. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) - Predseda vládneho Smeru-SD Robert Fico si myslí, že je obrovská šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na ústavných sudcov. Smer-SD podľa neho navrhne tajnú voľbu, strana však bude rešpektovať rozhodnutie parlamentu o spôsobe voľby. Parlament má kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR vyberať v stredu (25. 9.). Pôjde už o piatu voľbu.povedal Fico na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že chce proces voľby ústavných sudcov ukončiť.Vo vládnej koalícii podľa Fica ešte nie je dohoda na spôsobe voľby. Aj naďalej si myslí, že tajná voľba je najväčší výdobytok demokracie.doplnil s tým, že strana v pléne navrhne tajnú voľbu kandidátov na ústavných sudcov. Smer-SD už viackrát zopakoval, že ak verejná voľba nájde podporu väčšiny, strana by k nej mohla pristúpiť. Verejnú voľbu kandidátov presadzujú koaličný Most-Híd aj SNS. Parlament doteraz volil kandidátov tajne.Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan. V stredu (18. 9.) v pléne NR SR vyhlásil, že je potrebné zabezpečiť riadny chod tohto ústavného orgánu.Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Snemovni sa stále nepodarilo zvoliť dostatočný počet kandidátov. Zvoliť by mali ešte štyroch.Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov. Zákonodarcovia v doterajších voľbách zvolili 14 kandidátov.