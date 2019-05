Jalonen si pripomína MS 2011: Bratislava je pre nás šťastné mesto

Jukka Jalonen, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 25. mája (TASR) - Fínskym hokejistom sa na Slovensku darí. Na predchádzajúcich majstrovstvách sveta v roku 2011 to dotiahli až k titulu šampiónov a svoj zlatý sen prežívajú aj na súčasnom turnaji. V sobotu sa prebojovali do finále, keď o ich tesnom triumfe nad Ruskom (1:0) rozhodol kapitán Marko Anttila.Duel bol od úvodu veľmi vyrovnaný, oba tímy si vypracovali množstvo šancí, no výborne chytali obaja brankári. Víťazný gól padol až v 51. minúte, keď sa k dorážke dostal Anttila a pohotovou strelou rozhodol o triumfe.opísal rozhodujúci moment Anttila.Nadšenie z triumfu neskrýval ani tréner Jukka Jalonen. Ten to pred šampionátom nemal jednoduché, z rôznych dôvodov sa mu ospravedlnilo množstvo hráčov, najmä zo zámoria a tak do Košíc pricestoval len s dvomi hokejistami z NHL. Útočník Floridy Panthers Juho Lammikko a obranca Chicaga Blackhawks Henri Jokiharju pritom v uplynulej sezóne pendlovali medzi prvými tímami svojich klubov a AHL.Fínsko tak pred šampionátom nepatrilo medzi najväčších favoritov. Zo skupiny však postúpilo z druhého miesta, vo štvrťfinále otočilo derby so Švédskom z 1:3 i 3:4 a v predĺžení rozhodlo. V sobotu pridalo ďalší veľký triumf.povedal Jalonen.Výborný výkon podal proti Rusom brankár Kevin Lankinen. Hviezdni útočníci "zbornej" Alexander Ovečkin, Jevgenij Malkin a Nikita Kučerov vyslali na bránku dokopy 12 striel, Rusi celkovo až 32, no nedokázali na neho nájsť recept.pochválil ho Jalonen.Ani jeden hráč zo súčasného kádra Fínska nefiguroval pred ôsmimi rokmi v zlatom výbere, obe úspešné ťaženia majú len jedného spoločného menovateľa - práve trénera Jalonena. Tomu počas záverečnej tretiny sobotňajšieho súboja prebleskli hlavou spomienky na predchádzajúci šampionát.uviedol kormidelník, ktorý verí v zlaté oslavy aj tento rok:Fíni si v nedeľu zmerajú sily s lepším z dvojice Kanada - Česko. Hráči si súpera nechceli vyberať.uviedol obranca Henri Jokiharju.dodal útočník Kristian Kuusela.