O rok budú MS v Zürichu a Lausanne, maskot opäť kravička Cooly

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) - Budúcoročné majstrovstvá sveta v hokeji sa uskutočnia na štadiónoch v Zürichu a v Lausanne od 8. do 24. mája. Švajčiarsko prevezme pomyselnú štafetu od slovenských organizátorov počas druhej prestávky nedeľňajšieho finálového duelu, keď si ju vymenia maskot tohtoročného šampionátu Macejko a toho budúcoročného Cooly.Švajčiari tak vsadili na rovnakého maskota ako pred desiatimi rokmi. Kravička Cooly odvtedy povzbudzovala aj atlétov na ME 2014 a predstavila sa aj na ďalších akciách.povedal mediálny manažér organizačného výboru šampionátu Janos Kick.Šampionát budú hostiť mestá Lausanne vo francúzskej časti krajiny a Zürich v tej nemeckej.uviedol generálny sekretár OV Gian Gilli.V Zürichu privíta hokejistov Hallenstadion s kapacitou 11.200 divákov, v ktorom hrá svoje domáce zápasy miestny ZSC Lions. Odohrajú sa tu zápasy základnej skupiny, v ktorej bude figurovať Švajčiarsko, takisto dva štvrťfinálové duely a boje o medaily. Vaudoise aréna, nový domáci stánok Lausanne HC, bude hotová na jeseň 2019 s kapacitou 9500 divákov a okrem zápasov základnej časti privíta aj dve štvrťfinálové stretnutia. K obom má byť jednoduchý prístup mestskou dopravou, presun vlakom z jedného dejiska do druhého by mal trvať približne tri hodiny.Švajčiari už oznámili aj ceny vstupeniek. Najlacnejšie na skupinové zápasy sa budú dať kúpiť za 19 švajčiarskych frankov (približne 17 eur), najdrahšie za 179 (cca 160 eur). V zápasoch play off sa budú ceny pohybovať od 49 do 389 frankov (43 - 346 eur).povedal prezident IIHF René Fasel, ktorý na budúci rok vo funkcii skončí.