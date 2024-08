Jamajská legenda nezabojovala o medailu v ženskej stovke, zlato nečakane putuje na ostrov Svätá Lucia

Osem olympijských medailí

Šprint bez Jamajčaniek

3.8.2024 (SITA.sk) - Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová nezabojovala o tretie olympijské zlato na 100 m a celkovo štvrté z olympijských hier.Tridsaťsedemročná šprintérska legenda v sobotu nečakane nenastúpila na semifinále stovky, pričom deň predtým skončila druhá v rozbehu za 10,92 s.Jej skreč (zrejme v dôsledku zranenia) sa na výsledkovej tabuli objavil len chvíľu predtým, ako mala bojovať so Sha'Carri Richardsonovou a Julien Alfredovou vo večernom druhom semifinále.Jamajčanka prišla do Paríža na svoju piatu a poslednú olympiádu."Je to veľmi smutné. Mohla a chcela zabojovať o predĺženie medailovej série z olympijských hier. Viem si predstaviť, aká je z toho zničená," uviedla niekdajšia olympijská šampiónka v sedemboji, Jessica Ennisová-Hillová, pre BBC Sport.Shelly-Ann Fraserová-Pryceová získala zlaté medaily na 100 m ešte v Pekingu 2008 a Londýne 2012, tretie zlato a prvé zo štafety na 4x 100 m pridala z Tokia 2020. Na konte má celkovo osem olympijských a 16 medailí zo svetových šampionátov.Náhly koniec Fraserovej-Pryceovej znamená, že v Paríži nebojovala o medaily ani jedna z troch jamajských držiteliek cenného kovu na 100 m spred troch rokov z Tokia.Úradujúca šampiónka Elaine Thompsonová-Herahová ukončila sezónu začiatkom tohto roka pre zranenie achilovky a bronzová medailistka Shericka Jacksonová tento týždeň oznámila, že sa na OH bude koncentrovať na 200 m.Olympijskou víťazkou na stovke sa v sobotu večer nečakane stala Julien Alfredová z ostrova v Karibiku Svätá Lucia v národnom rekorde 10,72 s. Je to vôbec prvá medaila pre Svätú Luciu z olympijských hier.Druhé a tretie miesto obsadili Američanky v poradí Sha´carri Richardsonová (10,87), Melissa Jeffersonová (10,92). Stále platí, že USA čaká na víťazku olympijskej stovky od roku 1996, keď v Atlante triumfovala Gail Deversová.