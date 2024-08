Údery nerozhodujú, ale trpezlivosť a mentálna sila, vraví olympijská šampiónka Čchin-wen Čeng

Tenis bude hrať s väčším pokojom

Chorvátska tenistka Donna Vekičová počas finálového zápasu proti Čchin-wen Čeng z Číny na letnej olympiáde v Paríži. Paríž, 3. august 2024.

Foto: SITA/AP.

4.8.2024 (SITA.sk) - Čína mala po siedmich olympijských dňoch v Paríži už 16 zlatých medailí, ale minimálne jedna sa určite nečakala. Pochádza z tenisového areálu Rolanda Garrosa a je pod ňou podpis Čchin-wen Čeng Dvadsaťjedenročná Číňanka vo finále zdolala skúsenejšiu Chorvátku Donnu Vekičovú 6:2, 6:3 a ako prvá ázijská hráčka si podmanila ženský olympijský turnaj v tenise.Nadviazala tak na slávne predchodkyne Nemku Steffi Grafovú , americké sestry Serenu Venus Williamsové , ich krajanku Lindsay Davevportovú či naposledy Švajčiarku so slovenskými koreňmi Belindu Bencicovú. Tie všetky majú v bohatom tenisovom životopise aj vybojované olympijské zlato.„Vždy som chcela vyhrať niečo veľké, aby som mohla byť inšpirácia pre deti v Ázii. Tenis je skvelý šport pre deti a najmä dievčatá. Naučí ich bojovnosti aj rýchlosti, ale aj premýšľaniu nad svojou hrou. Po tejto zlatej medaile cítim, že odteraz budem hrať tenis s väčším pokojom," uviedla Čchin-wen Čeng.Jej púť olympijským turnajom na červenej parížskej antuke zďaleka nebola bezproblémová. Na úvod síce naložila talianskej veteránke Sare Erraniovej , čo sa do nej zmestilo (2x 6:0) a v 2. kole hladko prešla aj cez Holanďanku Arantxu Rusovú (6:2, 6:4), ale potom prišli dve trojsetové a trojhodinové drámy so šťastným koncom.Najprv aj cez jeden mečbal vyradila Američanku Emmu Navarrovú 6:7 (7), 7:6 (4), 6:1 a potom aj s kariérou sa lúčiacu, niekdajšiu svetovú jednotku z Nemecka, Angelique Kerberovú 6:7 (4), 6:4, 7:6 (6). Nasledovalo famózne víťazstvo 6:2, 7:5 nad súčasnou svetovou jednotkou Igou Swiatekovou , ktorej prestrihla šnúru 20 víťazných zápasov na antuke.Vo finále potom povolila Schmiedlovej premožiteľke Vekičovej len päť gemov, keď urobila o poznanie menej nevynútených chýb (20-31).V tenise bola v detských časoch jej veľká inšpirácia krajanka Na Li, dosiaľ jediná čínska grandslamová šampiónka vo dvojhre - víťazka Roland Garros 2011 a Australian Open 2014.Obdivovala aj Rogera Federera a mimo tenisu krajana Liu Sianga , prvého čínskeho mužského šampióna v atletike - v šprinte nad prekážkami z Atén 2004. Tento rok sa v Melbourne Na Li takmer vyrovnala, ale vo finále nestačila na Bielorusku Arinu Sobolenkovú. „Vždy som Na Li tak trochu závidela, lebo sa stala prvou ázijskou šampiónkou na grandslamovom turnaji. Ja som sa zasa stala prvou ázijskou víťazkou olympiády, ale grandslamový titul zostáva naďalej môj veľký sen," priznala Čchin-wen Čeng, siedma hráčka rebríčka WTA vo dvojhre.Na otázku, čo bolo najdôležitejšie na ceste k olympijskému zlatu, negrandslamová parížska šampiónka odpovedala: „Možno mám lepšie údery ako moja finálová súperka aj iné hráčky, ale to v konečnom dôsledku nerozhoduje. Podstatná je trpezlivosť a s tým spojená mentálna sila. A tiež správne vyhodnotenie situácie, kedy treba zaútočiť a kedy zasa ubrániť útok súperky."Počas finálového zápasu sa ústredným parížskym dvorcom Philippa Chatriera rozliehali pokriky čínskych fanúšikov v štýle: "Jia You!“, čo v preklade z mandarínčiny znamená "Prilej oheň alebo Pridaj plyn!"Čeng ich vypočula, postupne pridávala, až na konci zažila opojný pocit, ktorý počas kariéry nebol dopriaty viacerým svetovým hráčkam od návratu tenisu do olympijského programu v roku 1988. Vďačí zaň najmä svojim rodičom.„Tento úspech patrí aj mojím rodičom, ktorí zo mňa vychovali profesionálneho športovca. Keď som mala dvanásť, mama odišla z práce, aby mohla starostlivo dohliadať na to, koľko spím a čo mám v jedálničku. Otec ma zasa pripravoval kondične a dával mi riadne zabrať. Behali sme spolu do schodov ešte aj na Čínsky nový rok, keď všetci ostatní oddychovali. Často mi vravieval, že musím využiť to, že ostatní majú oddych... Rodičia ma naučili disciplíne a ukázali mi, čo všetko treba urobiť, aby som sa dočkala splnenia svojich snov," skonštatovala nová olympijská šampiónka.