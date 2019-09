Ján Balciar získal majetky legálne, tvrdí to Gajdoš

Na archívnej snímke Ján Balciar. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 12. septembra (TASR) - Polícia preverila medializované informácie o majetkoch šéfa Vojenského spravodajstva Jána Balciara, majetok nadobudol legálne. Po zasadnutí parlamentného výboru na kontrolu činnosti VS to povedal minister obrany Peter Gajdoš.priblížil minister. Lučanský mal podľa jeho slov radu informovať, že polícia nezistila žiadne porušenia a Balciar majetok nadobudol legálne.Predseda výboru na kontrolu činnosti VS Eduard Heger (OĽaNO) potvrdil, že zistenia polície, o ktorých výbor minister informoval, mali pozitívne závery.zdôraznil Herger. Dodal, že výsledky zisťovania polície by mali byť zverejnené.dodal.Podľa medializovaných informácií získal Balciar niekoľko apartmánov na Táloch údajne podozrivým spôsobom. V prípade troch apartmánov a aj chaty v Nízkych Tatrách má ísť o nehnuteľnosti, ktoré v minulosti patrili človeku, ktorý má byť podľa medializovaných informácií prepojený s mafiánskou skupinou černákovcov. Informáciu priniesol portál Aktuality.sk.