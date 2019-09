K soche M. R. Štefánika v Trnave by mal pribudnúť pomník 1. ČSR

Socha M.R. Štefánika, ilustračná snímka. Foto: TASR Zdenko Dzurjanin Foto: TASR Zdenko Dzurjanin

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 12. septembra (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) požiadal mesto Trnava o pozemok, na ktorom by mohol osadiť pamätník k 100. výročiu vzniku prvej Československej republiky (ČSR). Stáť by mal v susedstve pamätníka M. R. Štefánika na Námestí SNP. Otázkou sa bude zaoberať trnavské mestské zastupiteľstvo na svojom septembrovom zasadnutí, podobné pomníky už stoja v mestách Hlohovec, Galanta a Skalica. TASR o tom informoval vedúci odboru kultúry a športu TTSK Peter Kadlic.uviedol Kadlic. Doplnil, že mimo Trnavy stoja pamätníky pripomínajúce významný medzník v histórii Čechov a Slovákov na pozemkoch krajskej samosprávy. V Trnave to tak nie je, navyše sa k nemu museli vyjadriť aj pamiatkari, keďže ide o centrálnu mestskú zónu.dodal. Na tomto námestí sú okrem nej ešte aj pamätník osloboditeľov v 2. svetovej vojne a pomník nespravodlivo prenasledovaných v rokoch 1948 – 1989.