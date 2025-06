Jan Blomqvist prinesie živú elektroniku na Zlaté piesky už tento piatok!

Emócia, atmosféra a živý zvuk

Na legendárnom mieste Wakelake na Zlatých pieskoch vystúpi v piatok 4. júla 2025 jeden z najvýraznejších predstaviteľov súčasnej elektronickej scény – Jan Blomqvist. Nemecký hudobník, producent a spevák, známy svojím osobitým štýlom živého elektronického vystúpenia, sa predstaví slovenskému publiku vo veľkolepej open-air show, ktorú odštartuje o 16:00.Jan Blomqvist nie je len DJ. Jeho vystúpenia kombinujú elektronické beaty s organickými nástrojmi, vokálmi a živými aranžmánmi. Výsledkom je podmanivý zvukový svet, ktorý osciluje medzi melanchóliou a eufóriou. Skladby ako "More", "The Space In Between", "Dancing People Are Never Wrong" či novinky z tohtoročného albumu MUTE si získali milióny fanúšikov po celom svete – od Coachelly až po legendárne kluby v Berlíne. Bratislavské vystúpenie tak bude jedinečnou príležitosťou zažiť túto energiu naživo, priamo na brehu jazera pod hviezdnou oblohou.Hudobný večer však nebude patriť len jednému menu. Na pódiu sa predstavia aj ďalší špičkoví zahraniční a domáci umelci: francúzsky producent MAGA, argentínsky DJ Antonio, newyorské duo AlKo a slovenská zástupkyňa LALA, ktorá momentálne žije a tvorí na Ibize. Každý z interpretov prinesie vlastný zvukový podpis, ktorý dotvorí celkovú atmosféru festivalového večera. Ich sety postupne vystavajú náladu až po vrchol večera v podobe Blomqvistovej live show.Prostredie Wakelake na Zlatých pieskoch ponúka dokonalé podmienky pre letný hudobný zážitok. Plážová zóna, osvetlená hladina jazera, kvalitné technické zabezpečenie a ambientný vizuálny dizajn z neho robia ideálne miesto pre nezabudnuteľný koncertný zážitok.Vstupenky na koncert Jana Blomqvista na Wakelake sú dostupné exkluzívne na Ticketportal.sk. Záujemcovia si môžu vybrať z viacerých kategórií podľa preferencií – odporúča sa však neváhať, keďže kapacita podujatia je obmedzená.Koncert Jana Blomqvista bude viac než len hudobným podujatím – stane sa emotívnym spojením medzi umelcom a publikom, medzi moderným zvukom a prírodným prostredím. Je to pozvánka na tanečný rituál pri západe slnka, kde sa city miešajú s beatmi a realita na chvíľu prestáva existovať. Všetko je pripravené – chýbate už len vy.