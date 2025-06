Dočasne poverený riaditeľ Slovenského literárneho centra Branislav Balogh končí vo funkcii

Pripomenie si 30. výročie svojho vzniku

Balogh nahradil Murína

30.6.2025 (SITA.sk) - Dočasne poverený riaditeľ Slovenského literárneho centra (SLC) Branislav Balogh končí k pondelkovému dňu vo funkcii. Odchádza na vlastnú žiadosť, z osobných dôvodov. SLC o tom informuje na sociálnej sieti.„Som rád, že vďaka skvelému tímu spolupracovníkov môžem SLC odovzdať v dobrej kondícii, s finančne stabilizovanou situáciou a rozbehnutými spoluprácami, ktoré otvárajú dvere pre ďalšie projekty doma aj v zahraničí," uviedol Balogh v súvislosti so svojím odchodom.SLC v rámci príspevku na sociálnej sieti taktiež pripomenulo, že v utorok 1. júla si pripomenie 30. výročie svojho vzniku. Doplnilo, že Balogh z pozície povereného riaditeľa pri tejto príležitosti podpísal v uplynulých dňoch viacero významných memoránd a dohôd o spolupráci. Tie prinášajú nové príležitosti na šírenie slovenskej literárnej tvorby. SLC podpísalo dohody a memorandá napríklad so Slovenskou národnou knižnicou (SNK) , vďaka čomu výtlačky podporené komisiou SLOLIA budú k dispozícii na prezenčné štúdium v SNK aj ďalších knižniciach prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.Dohodli sa tiež s Jednotou dôchodcov na Slovensku , čo prispeje k podpore šírenia literatúry medzi seniormi a rozvoju medzigeneračného dialógu. Memorandá a dohody boli podpísané aj so Slovenskou asociáciou žien, Slovensko-českým klubom a Maticou slovenskou, ktorá bude vo svojich periodikách propagovať aktivity SLC a bude sa tiež zúčastňovať na veľtrhoch a podporovať prepravy darovaných kníh. Spolupracovať bude SLC aj so Slovenským centrom PEN a Spolkom slovenských spisovateľov. Medailóniky autorov sa objavia na webe SLC, bude tiež podporovať podujatia PEN a Spolku slovenských spisovateľov v kníhkupectve SLC a v Literárnom týždenníku budú zas propagované podujatia SLC.„30 rokov práce Slovenského literárneho centra tak dostáva nový rozmer vďaka týmto partnerstvám, ktoré prinesú slovenské knihy a literatúru ešte bližšie k čitateľom u nás i za hranicami," uzatvára SLC.Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) dočasne vymenovala Branislava Balogha za štatutára SLC 23. mája tohto roka. Na danej pozícii nahradil Gustáva Murína , ktorého deň predtým ministerka odvolala, a to po incidente na knižnom veľtrhu v Prahe aj zverejnenej komunikácii Murína so šéfredaktorom českého týždenníka Respekt Erikom Taberym. Murín viedol SLC od tohtoročného januára. Nahradil vo funkcii Pavla Sibylu, ktorého šéfka rezortu kultúry odvolala.„Najneskôr do pol roka od vymenovania dočasne povereného riaditeľa prebehne v súlade so zákonom riadne výberové konanie na riaditeľa Slovenského literárneho centra," uviedla po Baloghovom vymenovaní riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská. Denník Sme vtedy informoval, že Balogh začal v inštitúcii pôsobiť počas vedenia odvolaného povereného riaditeľa Gustáva Murína. Pracoval na pozícii manažéra propagácie a šírenia slovenskej literatúry na oddelení zahraničných projektov.