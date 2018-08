Jan Hamáček: Nekontrolovaná migrácia je hrozba

Jan Hamáček, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Praha 27. augusta (TASR) - Nekontrolovaná migrácia je hrozbou rovnako pre Česko, ako aj pre zvyšok Európy. Český minister zahraničných vecí Jan Hamáček to vyhlásil v pondelok na rokovaní českých diplomatov v Černínskom paláci v Prahe. Za najzásadnejšie považuje obmedziť príčiny migrácie - vojnové konflikty i klimatické zmeny. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.Hamáček vidí ako zásadné bezpečnostné hrozby prejavujúce sa klimatické zmeny a nedostatok vody.povedal Hamáček, ktorý zároveň riadi aj ministerstvo vnútra.Podľa neho je dôležité, aby ľudia z afrických krajín prestali utekať do Európy.zhodnotil.Hamáček podobne ako český premiér Andrej Babiš povedal, že na zahraničnopolitickom smerovaní Česka sa nič nemení. Hlavnou úlohou pre českú diplomaciu je podľa neho to, aby bola aktívna a bola počuť.Premiér Babiš v prejave hovoril predovšetkým o členstve Česka v Európskej únii. Povedal, že kto volá po odchode z EÚ, ohrozuje budúcnosť krajiny.