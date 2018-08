Najhorší možný scenár na obzore, české firmy očakávajú tvrdý brexit

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Praha 27. augusta (TASR) - Riziko odchodu Británie z Európskej únie bez dohody sa zvyšuje a Brusel aj Londýn zverejňujú krízové opatrenia pre takzvaný tvrdý brexit. Takouto možnosťou sa už začali zaoberať aj české firmy.okomentoval Vladimír Starosta z dopravnej firmy O.K. Trans vyhliadky na možné komplikácie v prípade tvrdého brexitu.Ako uviedol server iDNES.cz, presný scenár britského odchodu z EÚ je stále nejasný a preto sa zatiaľ konkrétne rozhovory so zákazníkmi viesť nedajú.pýta sa Starosta.Británia opustí EÚ 29. marca 2019, príslušnú dohodu upravujúcu budúce vzťahy je ale potrebné vyrokovať do októbrového summitu EÚ, aby ju stihol schváliť britský parlament aj ďalšie európske štáty. Rokovania však zabrzdili problémy okolo írskej hranice, ako aj vnútorné spory v Konzervatívnej strane.Londýn preto minulý týždeň zverejnil prvú dávku technických opatrení pre prípad chaotického odchodu Británie z EÚ. Počíta napríklad s možnosťou, že britskí občania žijúci v Európskej únii stratia prístup ku svojim účtom v britských bankách a spoločnosti obchodujúce so štátmi EÚ by sa mali pripraviť na obnovenie colných kontrol.Možnosti krízového scenára ešte v júni načrtla Európska komisia. Ako uviedla, v prípade tvrdého brexitu nebude žiadne prechodné obdobie, v priebehu ktorého by sa podnikatelia mohli pripraviť na nové pravidlá. Obchodné vzťahy sa budú riadiť len medzinárodným právom a pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).To bude mať nemalé dôsledky aj pre české firmy. Tie vyviezli vlani do Británie tovar za viac než 200 miliárd Kč (7,77 miliardy eur), pričom dominantnou položkou boli automobily (66 miliárd Kč). Niektoré zahraničné analýzy uvádzajú, že v prípade chaotického brexitu bude Česko piatou najpostihnutejšou členskou krajinou EÚ.povedal prezident Českého zväzu priemyslu a dopravy Jaroslav Hanák.Podobne hovorí aj Martin Felix zo združenia automobilových dopravcov Česmad.tvrdí Felix, zároveň ale dodáva, že dopravcovia sú zvyknutí reagovať operatívne.Dôsledkami odchodu Británie sa zaoberá aj pracovná skupina pre brexit, ktorá funguje na úrade vlády. V júni do Británie vyrazila podnikateľská delegácia pod vedením šéfa českej Hospodárskej komory Vladimíra Dlouhého, aby zmapovala, na čo sa české firmy v tejto neprehľadnej situácii majú pripraviť.(1 EUR = 25,744 CZK)