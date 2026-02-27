|
Piatok 27.2.2026
Meniny má Alexander
Archív správ
Denník - Správy
27. februára 2026
Ján Kováčik sa stal piatykrát prezidentom Slovenského futbalového zväzu (SFZ)
Kováčik zastáva post prvého muža slovenského futbalu od konca septembra 2010.
Staronovým prezidentom Slovenského futbalového zväzu (SFZ) sa stal Ján Kováčik. Delegáti piatkovej Konferencie SFZ ho zvolili do funkcie na nasledujúce štvorročné obdobie už piatykrát za sebou. Kováčik zastáva post prvého muža slovenského futbalu od konca septembra 2010. Jeho protikandidátmi boli Peter Palenčík a Martin Filipkov.
Kováčik je tretí prezident SFZ po Milanovi Služaničovi a Františkovi Laurincovi. Konferencia je najvyšší zastupiteľský orgán SFZ, ktorý má legitimitu prijať najzávažnejšie rozhodnutia futbalového hnutia v SR. V bratislavskom Hoteli DoubleTree by Hilton sa na nej zúčastnilo všetkých 87 delegátov s právom hlasovať. Tento počet tvorili predstavitelia za oblastné a regionálne zväzy, zástupcovia za profesionálny futbal, Úniu ligových klubov (ÚLK) a účastníci zastupujúci ženský futbal, futsal, trénerov, rozhodcov a hráčov. Hlasovalo sa tajne, na zvolenie stačila nadpolovičná väčšina hlasov všetkých delegátov. Kováčik ich dostal 57, za Palenčíka hlasovalo 29 delegátov. Filipkov nedostal žiadny hlas, jeden hlas bol neplatný.
Konferencia mala celkovo 33 bodov. Zásadné pre fungovanie slovenského futbalu bolo schválenie návrhu rozpočtu SFZ a dcérskej spoločnosti SFZ Marketing na rok 2026. Finančná riaditeľka SFZ Marketing Andrea Hlboká informovala, že ráta s deficitom 6,5 milióna eur, pričom zväz ho chce v rokoch 2027-2028 znížiť pod 3,8 milióna eur. Priamo počas konferencie pribudol do programu bod s číslom 11, ktorý predložil Ján Kováčik. Žiadal v ňom zástupcov hnutia o povolenie zriadiť záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne na tri nehnuteľnosti - sídlo SFZ v Bratislave, NTC Senec a NTC Poprad. Tento návrh však nebol schválený.
Rovnako nebol schválený ani pozmeňovací návrh zástupcu Únie futbalových trénerov SR Róberta Rybníčka o zmene programu konferencie vrátane odvolania alebo pozastavenia výkonu funkcie Jána Kováčika. Podľa Rybníčka sú informácie týkajúce sa kauzy údajného nákupu desiatok tisícov mobilných telefónov a s tým súvisiaceho dlhu SFZ zmätočné. Odložením konferencie na 20. marca by sa podľa Rybníčka dosiahlo, aby delegáti mali viac času na zorientovanie sa v celej problematike.
Ďalším z bodov programu konferencie SFZ bolo odovzdávanie najvyšších ocenení národného zväzu. Zlatý odznak si prevzali Štefan Boldiš, Gabriel Weiss, Ladislav Benedikovič, Štefan Pupák a Jozef Kriš.
