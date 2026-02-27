|
Piatok 27.2.2026
Meniny má Alexander
|Denník - Správy
27. februára 2026
Play off o osemfinále Európskej ligy: V Plzni zavládol smútok, Červ: Bolesť musíme pretaviť na motiváciu
Západočesi ako jediní počas ligovej fázy neokúsili trpkosť prehry a v riadnom hracom čase neprehrali ani v dvojzápase s Panathinaikosom Atény.
Futbalisti Viktorie Plzeň prežívali po odvete play off o osemfinále Európskej ligy obrovské sklamanie. Západočesi ako jediní počas ligovej fázy neokúsili trpkosť prehry a v riadnom hracom čase neprehrali ani v dvojzápase s Panathinaikosom Atény. Stopku im však vystavil nezvládnutý rozstrel z 11 m.
Plzenčania vo štvrtkovej odvete remizovali 1:1 po predĺžení, v prvom dueli sa zrodila remíza 2:2, ale v jedenástkovom rozstrele uspel grécky zástupca 4:3. Skóre v úvode otvoril Andrews Tetteh, no Plzeň dokázala odpovedať v 62. minúte. Po rohovom kope slovenského reprezentanta Patrika Hrošovského, ktorý odohral celý zápas, sa hlavičkou presadil Karel Spáčil a poslal duel do predĺženia. V ňom domáci nevyužili vylúčenie hosťujúceho Javiho Hernandeza a rozhodol až rozstrel. Jedným z úspešných strelcov českého účastníka bol aj Hrošovský, ale svoje pokusy nepremenili Amar Memič i Cheick Souare. „Bolí ho to a ešte dlho bolieť bude, to je jasné. Bolesť ale musíme pretaviť do nejakej motivácie, aby sme tieto zápasy v Európe nabudúce zvládali,“ uviedol na adresu Souarého kapitán Lukáš Červ, citoval ho portál idnes.cz.
Francúzsky obranca pritom odohral výborný zápas. „Veľmi ho to vzalo. Verím, že sa z toho oklepe. Podal výborný výkon, je to fantastický hráč. Zaskočil za stopérov, trochu nám potom chýbal vo finálnej fáze, ktorú má jedinečnú, ale ja som vedel, že to zvládne. Budem s ním ešte hovoriť a chcem, aby zdvihol hlavu, išiel ďalej a nezrútil sa,“ povedal tréner Martin Hyský.
Českému zástupcovi chýbalo na postup naozaj málo, ale počas 120 minút vystrelil na bránku súpera len dvakrát. „Chcelo to trochu väčší tlak, dať tam center, strelu, dostať ich pod tlak. Chýbalo málo. Možno pokoj, čo sme si hovorili už pred zápasom, hlavne vo finálnej fáze. Oni potom hrali poctivo v bloku, čo bolo zložité," dodal Červ.
Prehustenú defenzívu mali Aténčania najmä po vylúčení Hernandeza, dostať sa cez ňu bolo zložité. „O to viac to bolí, pretože nás dopredu hnali fanúšikovia a my sme s nimi potom nemohli oslavovať. Teraz si z toho musíme vziať tú radosť, ktorú nám to všetkým prinášalo, a urobiť všetko preto, aby sme ju zažívali aj v ďalších sezónach,“ uzavrel plzenský kapitán.
