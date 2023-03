Ján Pavol II. vraj vedel o zneužívaní detí kňazmi a snažil sa to utajiť, zistila reportáž poľskej televízie

Presťahoval ich na iné miesto

7.3.2023 (SITA.sk) - Bývalý pápež Ján Pavol II. vedel o sexuálnom zneužívaní detí kňazmi v rámci svojej arcidiecézy a snažil sa to utajiť, keď bol arcibiskupom v rodnom Poľsku.Poľská stanica TVN24 v reportáži, ktorá bola odvysielaná v pondelok neskoro večer, vymenovala troch kňazov, ktorých budúci pápež, vtedy známy ako arcibiskup Karol Wojtyla, v 70. rokoch minulého storočia presťahoval do inej farnosti alebo poslal do kláštora.Dvaja z kňazov, Eugeniusz Surgent a Jozef Loranc, si nakoniec odpykali krátke tresty odňatia slobody za zneužívanie, uviedla TVN24. Wojtyla pôsobil ako krakovský arcibiskup v rokoch 1964 až 1978, keď sa stal pápežom Jánom Pavlom II. Zomrel v roku 2005 a po zrýchlenom procese bol v roku 2014 vyhlásený za svätého.TVN24 citovala z dokumentov poľských tajných bezpečnostných služieb z čias komunizmu, ktoré sa snažili zdiskreditovať katolícku cirkev a mali tam udavačov. Novinár Marcin Gutowski hovoril aj s množstvom obetí a s mužom, ktorý povedal, že informoval Wojtylu v 70. rokoch o zneužívaní Surgentom. Žiadny z kňazov nebol zbavený funkcie.Televízny kanál tiež citoval z listu, ktorý Wojtyla napísal vtedajšiemu viedenskému arcibiskupovi Franzovi Königovi, v ktorom mu odporučil kňaza do starostlivosti. Wojtyla v liste neuviedol, že Boleslav Sadus týral mladých chlapcov a v Rakúsku ďalej pôsobil ako farár.Vyšetrovanie TVN24 dospelo k záveru, že Wojtyla nepochybne vedel o zneužívaní kňazmi vo svojej arcidiecéze a snažil sa to utajiť.