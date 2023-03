Slovensko poslalo do Sýrie ďalšiu pomoc. Ide najmä o trvanlivé potraviny, oblečenie a hygienické potreby (foto)

7.3.2023 (SITA.sk) - Letecký útvar Ministerstva vnútra (MV) SR v utorok prepravil do Sýrie ďalšiu dávku humanitárnej pomoci. Ide najmä o trvanlivé potraviny, oblečenie a hygienické potreby. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová Zemetrasenie v Sýrii v prvej polovici februára pripravilo o strechu nad hlavou milióny ľudí. Títo občania aj naďalej čelia ťažkým existenčným podmienkam. 1. marca sme prepravili do Sýrie pomoc v objeme 6,5 tony zdravotníckeho materiálu a ďalší náklad humanitárnej pomoci odváža Letecký útvar ministerstva vnútra opäť dnes (utorok 7. marca, pozn. red.)," povedal minister vnútra Roman Mikulec Generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia MV SR Michaela Kaňová uviedla, že aj pri tejto várke humanitárnej pomoci sa ukázalo, aké dôležitá je vzájomná spolupráca tých, čo chcú pomôcť. Spresnila, že na výzvu pomoci zareagovali Tesco Stores, a. s., SHP Hamranec a.s. a tiež anonymný darca, za čo je rezort vnútra vďačný.