Ján Svěrák a Tomáš Klus sa spojili v muzikáli Branický zázrak

Tak sa volá ich nový divadelný muzikál, ktorý si dal za cieľ pretancovať sa s ľuďmi bez domova späť k radosti zo života. Tomáš Klus si v muzikáli aj zahrá a predstaví naživo 18 úplne nových piesní. Divadelná prvotina megaúspešného režiséra Jána Svěráka má na Slovensku premiéru 22. januára v divadle Nová scéna.





Humorná nadsádzka, originálna autorská hudba, hravá choreografia aj netradičné poňatie spoločenských i rýdzo osobných tém. Libreto muzikálu z pražskej periférie napísal filmový režisér Ján Svěrák a piesne aj texty k nemu zložil spevák Tomáš Klus. Pre Jána Svěráka je uvedenie muzikálu divadelnou prvotinou.„Začal som písať nový scenár, a dlho som nechcel uveriť tomu, že mi pod rukami nevzniká film, ale divadelný muzikál. Ja som totiž divadlo nikdy nerobil! A kto by mal zložiť všetky tie nové piesne? Snáď jedine Tomáš Klus by mohol,“ konštatuje režisér a scenáristaMystický príbeh z dnešného Braníka rozpráva o pesničkárovi v kríze stredného veku. Cíti, ako sa vzďaľuje svojej žene a ako mu ubúda síl. Keď mu zmizne aj bicykel z garáže, rozhodne sa nájsť vinníka a získať späť, čo mu kedysi patrilo. Tak sa dostane až k miestnym bezdomovcom, v lesíku ktorých sa údajne za splnu zdajú mocné sny. Strávi s nimi magickú noc, ktorá prinesie nečakané prebudenie. Obľúbený pesničkár Tomáš Klus si príbeh tak zamiloval, že pre neho počas niekoľkých mesiacov zložil 18 nových piesní. Talentovaný Tomáš si aj zahral hlavnú postavu a spolu s kapelou zahrá na pódiu komorné, lyrické skladby, ale aj veľkolepé muzikálové čísla, ktoré tvoria os príbehu.„Nič lepšie som asi v živote neurobil. Snáď preto, že som prvýkrát nepísal len o sebe,“ priznáva autor hudbyJán Svěrák v muzikáli spája pôsobivé kontrasty - prostredie bezdomovcov a pozlátko popularity slávneho speváka, dekorácie z recyklovaných materiálov a výtvarné projekcie. Civilné reálie pražskej periférie a zápletka s ukradnutým bicyklom vytvárajú v kombinácii so vznešenými tónmi živej hudby traskavú zmes. Humorné nadsadenie a hudba majú silu s ľahkosťou odovzdávať posolstvá, ktoré si divák môže odniesť v srdci.„Máme tendenciu zatvárať oči pred realitou, pokiaľ sa nám nepáči ako napríklad spomínaní bezdomovci. Pritom to býva práve ona odmietaná a zapudzovaná časť skutočnosti, ktorá nám nastavuje to najvernejšie zrkadlo,“ uzatváraNebol by to filmový režisér, aby k muzikálu nenakrútil aj hudobný klip. A to rovno pri pražskej magistrále, kde si ľudia bez domova postavili svoje príbytky. Nenechajte si ujsť Branický zázrak Jana Svěráka a Tomáša Klusa. V jedinečnom muzikáli hrajú Tomáš Klus, Veronika Khek Kubařová, Martin Dejdar, Šimon Bilina, Radka Pavlovčinová alebo Dušan Kollár. Vstupenky sú k dispozícii tu https://www.novascena.sk/dns/predaj Jan SvěrákTomáš KlusTomáš Rychetský a Denisa MusilováNikola TempierKatarína HolláJan LstibůrekJiří Topolkapela Tomáša Klusa a hostiaPavel ŠimákBiograf Jan Svěrák120 min. /vrátane 20min. prestávky/