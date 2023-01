Americký gitarový mág Steve Vai príde na Slovensko

Americký gitarista Steve Vai oznámil návrat do Európy a mieri aj na Slovensko. V piatok 14. apríla vystúpi v bratislavskej Refinery Gallery v rámci Inviolate World Tour.





Gitarový mág Steve Vai pokračuje po jesennom turné v Severnej Amerike aj v Európe. "Naše turné v Amerike bolo vynikajúce. Ja a kapela sme pripravení ako vždy. Som nadšený, že môžem konečne priniesť gitaru Hydra do Európy, pretože som to nestihol urobiť na poslednom turné. Odozva od Inviolate bola mimoriadne pozitívna a tak sa veľmi tešíme na toto turné," vysvetľuje hudobník.V januári 2022 vydal Steve nový štúdiový album s názvom Inviolate. Podporiť jeho vydanie sa rozhodol zorganizovaním turné. Tento rok plány zavedú gitaristu, skladateľa, speváka a producenta so svojou kapelou na väčšinu kontinentov po celom svete.Z tohto albumu si veľký úspech vyslúžil oficiálny videoklip k skladbe Teeth Of The Hydra, ktorú si už pozrelo viac ako 5,3 milióna ľudí."Bol to nápad hrať na gitare s viacerými krkmi, kde v podstate všetko, čo v skladbe počujete - s výnimkou bicích a niektorých klávesov - je táto gitara. Chcel som vytvoriť skladbu, ktorá využíva všetky krky, všetky struny a všetky efekty," opisuje Steve.Ten 27. januára vydáva album Vai/Gash, ktorý má v archíve viac ako tri desaťročia. Bol napísaný a zaznamenaný v časových horizontoch v roku 1991, kedy mal túžbu mať konkrétny druh hudby, ktorú by mohol počúvať, keď jazdil na motocykli Harley Davidson. Tieto nahrávky ležali na poličke viac ako 30 rokov a vychádzajú tento rok.Steve Vai je uznávaný gitarista na celom svete, je držiteľom ceny Grammy. Bol súčasťou mnohých projektov či kapiel, medzi nimi aj skupiny Whitesnakes. Po odchode z nej sa vydal opäť na sólovú dráhu.