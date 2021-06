Ján Volko má svalové zranenie, chce sa pripraviť na záver olympijského kvalifikačného obdobia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský rekordér v šprintoch Ján Volko nedávno na mítingu P-T-S v Šamoríne počas pretekov na 100 m pocítil jemné potiahnutie na vnútornej strane stehna. Neskôr na 200 m nastúpil, bolesť nepociťoval a preteky zvládol perfektne. V olympijskom kvalifikačnom rebríčku sa posunul na 43. miesto, pričom celkovo postupuje na OH do Tokia 56 šprintérov.Vo štvrtok však už zverenca Nade Bendovej a Róberta Kresťanka noha bolela a vyšetrenie ukázalo poranenie prvého stupňa svalového charakteru. "Viac informácii budeme mať dnes večer, keď lekári určia terapiu a odhadnú čas na zotavenie. Janko sa chce čo najlepšie pripraviť na druhú polovicu júna a záver olympijského kvalifikačného obdobia, kde bude mat ešte dostatok príležitostí na doplnenie bodov v rámci olympijského kvalifikačného rebríčka. Bude to najmä na majstrovstvách Európy družstiev, majstrovstvách Slovenska, prípadne na ďalších mítingoch," informoval Volkov manažér Alfons Juck.Dvadsaťštyriročný Volko finišoval v Šamoríne šiesty na stovke a štvrtý na dvojnásobnej vzdialenosti. Pôvodne mal štartovať najbližšiu nedeľu na mítingu so zlatým štatútom World Athletics Continental Tour v holandskom Hengele, ale pre zdravotné problémy tam napokon nepôjde. "Po dvojstovke v Šamoríne som bol spokojný a mal som dobrý pocit. Štvrtkové vyšetrenie nám síce zmenilo plány, ale verím, že nakoniec všetko dobre dopadne. Snaha o splnenie olympijského sna pokračuje," uviedol držiteľ medailového kompletu z halových ME na 60 m.