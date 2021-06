Montreal bez Tatara vedie 2:0, hráči Vegas otočili skóre za 45 sekúnd

Hokejisti Montrealu zvíťazili aj v druhom zápase 2. kola play off NHL na ľade Winnipegu. V piatkovom dueli finále Severnej divízie uspeli 1:0 a v sérii vedú 2:0. Slovenský útočník Tomáš Tatar štvrtýkrát za sebou chýbal v zostave Canadiens.





NHL - 2. kolo play off NHL



druhý zápas finále Severnej divízie:



WINNIPEG JETS - MONTREAL CANADIENS 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Gól: 22. Toffoli (Weber, Lehkonen). Brankári: Hellebuyck - Price, strely na bránku: 30:24, 500 divákov

/stav série 0:2/



tretí zápas finále Západnej divízie:



VEGAS GOLDEN KNIGHTS - COLORADO AVALANCHE 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Góly: 25. Karlsson (Pietrangelo, Martinez), 55. Marchessault (Smith, Hague), 56. Pacioretty (Holden, Stone) – 27. Söderberg (Bellemare, Sherwood), 46. Rantanen (Makar, Landeskog). Brankári: Fleury - Grubauer, strely na bránku: 43:20, 17.504 divákov

/stav série 1:2/

Rozhodujúci gól strelil v úvode druhej tretiny vo vlastnom oslabení Tyler Toffoli, aj vďaka nemu vyhral Montreal už piaty duel za sebou. Brankár Carey Price si pripísal prvé čisté konto v prebiehajúcej vyraďovačke a ôsme v play off v kariére, keď predviedol 30 zákrokov. "Bol to dnes komplexný tímový výkon. Pomáhali sme si navzájom a chlapci urobili pred našou bránkou skvelú robotu," tešil sa brankár hostí.V zostave Jets chýbal center Mark Scheifele, najproduktívnejší hráč tímu si odpykával prvý diel štvorzápasového dištancu za zákrok na Jakea Evansa z predchádzajúceho stretnutia. Namiesto otraseného Evansa dostal v tíme Montrealu príležitosť Artturi Lehkonen a pripísal si asistenciu pri jedinom góle.Winnipeg vyšiel strelecky naprázdno prvýkrát v tejto nadstavbe, kouč Paul Maurice však hľadal pozitíva: "Bolo to z našej strane veľké zlepšenie oproti prvému zápasu tejto série. Nevzdávame sa, ideme ďalej. Je to pre nás výzva, ale celú sezónu sme hrali lepšie vonku ako doma." Nakročené do semifinále Stanleyho pohára má však Montreal - tím, ktorý vyhral prvé dva zápasy na ľade súpera, postúpil v histórii play off do ďalšieho kola vo viac ako 80 percentách prípadov. Tretí duel série je na programe v nedeľu v Montreale.Hráči Vegas zdolali doma Colorado 3:2 a skorigovali stav finálovej série v Západnej divízii na 1:2. Pre "lavíny" to bola vôbec ich prvá prehra v tohtosezónnej vyraďovačke v siedmom vystúpení. Aktívnejší domáci otočili skóre v priebehu 45 sekúnd v tretej tretine. Najskôr sa v 55. minúte gólovo presadil Jonathan Marchessault, o chvíľu neskôr rozhodol Max Pacioretty, keď tečoval do bránky strelu Nicka Holdena. "Už sme pomaly prestávali veriť, že to tam padne, pretože sme zahadzovali množstvo šancí. Ale vyrovnávajúci zásah nás ešte viac nabudil a dokázali sme to otočiť," povedal pre zámorské médiá Pacioretty.Brankár Colorada Philipp Grubauer predviedol až 40 zákrokov, ale na triumf to nestačilo. Vegas prestrieľali súpera 43:20. "Už päť tretín za sebou za súperom zaostávame v snahe a viac rozpitvávať tento zápas by bola strata času," hneval sa tréner hostí Jared Bednar. V zostave jeho tímu skóroval Mikko Rantanen už v piatom dueli za sebou a bodovú šnúru v play off natiahol na celkovo 17 stretnutí. "Spravili sme v závere niekoľko chýb, ktoré dokáže silný tím ako Vegas využiť. Nemôžeme si dovoliť ani na moment zaspať. Grubauer bol tradične skvelý, no nemôžeme sa spoliehať, že každý zápas vychytá 50 striel," povedal produktívny fínsky útočník Colorada.Prvýkrát v prebiehajúcej sezóne bol na zápase NHL úplne plný štadión - v hľadisku v Las Vegas sedelo 17.504 fanúšikov. "Chýbalo nám to, takýto hluk som už naozaj dlho nepočul. Keď sme dali v závere dva góly, atmosféra bola skvelá," povedal kapitán domácich Mark Stone. Štvrtý duel série sa bude hrať v nedeľu opäť v Las Vegas.