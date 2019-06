Ján Volko začal letnú sezónu triumfom, „stovku“ v Dubnici nad Váhom zabehol pod jedenásť sekúnd

Medzinárodná konkurencia

Splnil limit v Dauhe

DUBNICA 9. júna (WebNoviny.sk) - Halový majster Európy na 60 m Ján Volko vstúpil do letnej sezóny jasným triumfom na 100 m v 2. kole slovenskej atletickej ligy v Dubnici nad Váhom časom 10,40 sekundy. Druhého v cieli, juniorského prekážkarského špecialistu na 110 a 400 m Matej Balucha, predstihol o 39 stotín.O týždeň 15. júna beží Volko v silnej medzinárodnej konkurencii na mítingu P-T-S v Šamoríne. Jeho súperi budú dvojnásobný halový majster Európy a halový majster sveta na 60 m Richard Kilty z Veľkej Británie (os. rekord 10,01), Sydney Siame zo Zambie (10,06), Cejhae Greene z Antiguy (10,00), Juhoafričania Henricho Bruintjies (9,97) a Thando Roto (9,95), Talian Marcell Lamont Jacobs (10,08), Kemar Hyman z Kajmanských ostrovov (9,95) a Cordero Gray z USA (10,11).Zverenec trénerskej dvojice Naďa Bendová - Róbert Kresťanko po návrate zo sústredenia na juhu Portugalska absolvoval ešte 25. mája v rámci tréningu počas slovenského viacbojárskeho šampionátu v Trnave dva oficiálne merané úseky. Najprv prešprintoval 150 m za 15,77 sekundy (vietor +1,3 m/s), a o 35 minút neskôr zvládol dvojstovku za 21,33 sekundy (+1,6 m/s).Piaty z olympiády v Riu de Janeiro 2016 Marcel Lomnický vyhral v Dubnici súťaž kladivárov kvalitným výkonom 75,74 m. Bol to jeho tretí štart v tomto roku. V prvom v marci na EP vo vrhoch v Šamoríne skončil štvrtý výkonom 76,01 m, no splnil limit na MS v Dauhe.V druhom v polovici apríla triumfoval na 61. ročníku Mt. SAC Relays v kalifornskom Torrance výkonom 77,15 m. Kladivár Dukly bude najbližšie hádzať na dvoch mítingoch kladivárskeho seriálu IAAF - 12. júna v Bydgoszczi a 16. júna na Kusocinského memoriáli v ďalšom poľskom meste Chorzów.