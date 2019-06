Slováci do 21 rokov prehrali s Čechmi v generálke pred kvalifikáciou

Na archívnej snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Prípravné stretnutie futbalistov do 21 rokov:



Zell am See (Rak.)



Česko – Slovensko 2:1 (1:0)



Góly: 39. Matoušek, 52. Šašinka – 75. Kvocera. ŽK: Jedlička (ČR)



Česko: Jedlička – Douděra, Plechatý, Chaluš, Granečný (68. Šipek) – Havelka, Šulc (60. Hložek) – Matoušek (85. Graiciar), Bucha (85. Tischler), Žitný (60. Holík) – Šašinka (68. Lingr)



Slovensko: Vantruba (46. Petráš) – Vallo (46. Špiriak), Šulek, Bednár (46. Oravec), Sluka (64. Vojtko)– Adamec (81. M. Fábry), Pokorný (67. Dancák), Gamboš (46. Špyrka) – Kolesár (64. Baumgartner), Tupta, Chobot (46. Kvocera)

Zell am See 9. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali v nedeľnom prípravnom stretnutí s českými rovesníkmi 1:2. Na neutrálnej pôde v rakúskom Zell am See inkasovali od Jana Matouška a Ondřeja Šašinku, za zverencov Adriana Guľu znížil v 75. minúte Milan Kvocera.Pre mladých Slovákov to bola záverečná previerka pred jesenným štartom kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021 tejto vekovej kategórie. V septembri odohrajú úvodný dvojzápas na pôde Azerbajdžanu a Lichtenštajnska.