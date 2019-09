Jana Bajánková: Najvyšší súd by mal odolávať vonkajším vplyvom

Osemnásť členov Súdnej rady začalo v pondelok popoludní na mimoriadnom zasadnutí Súdnej rady voliť nového predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR. O predsednícke kreslo sa uchádzajú sudkyne NS SR Ivetta Macejková, Jana Bajánková a Soňa Mesiarkinová. Na snímke kandidátka na post Najvyššieho súdu SR Soňa Mesiarkinová. V Bratislave 9. septembra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) - Kandidátka na funkciu predsedu Najvyššieho súdu SR, sudkyňa NS SR a bývalá predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková je za vytvorenie centrálnej databázy súdnych rozhodnutí.Je to jedna z vízií, ktorú predstavila členom Súdnej rady. Čo sa týka vytvorenia takejto databanky, ide podľa nej len o technickú otázku a zabezpečenie softvéru.Okrem iného by vo funkcii predsedníčky NS SR prebudovala oddelenie dokumentaristiky NS SR. Nebude sa brániť myšlienke vytvorenia správneho súdu. Kandidátka nemieni nič meniť na súčasnom stave, že NS SR má svoje štyri kolégiá. Bajánková sa vo svojej krátkej prezentácii dotkla už aj vyriešenej novej budovy a kancelárií NS SR.povedala sudkyňa. Myslí si však, že za súčasný stav pohľadu verejnosti na právo a jeho vymožiteľnosť si môžu všetci. Podľa jej slov pokiaľ ide o súdnictvo, by mal NS SR odolávať všetkým vonkajším vplyvom. Splniť takúto úlohu je možné, keď sa bude trvať na prísnej disciplíne a morálke za využitia všetkých právnych prostriedkov, ktoré má k dispozícii.Ako povedala, všetko, čo je v prospech súdnictva, je prospešné, pokiaľ by zákon o NS SR bol v prospech súdnictva, tak je za prijatie takéhoto zákona.Osemnásť členov Súdnej rady začalo v pondelok popoludní na jej mimoriadnom zasadnutí voliť nového predsedu NS SR, keď sa o predsednícke kreslo uchádzajú sudkyne NS SR Ivetta Macejková, Bajánková a Soňa Mesiarkinová.Súdna rada o kandidátoch rozhodne v tajnej voľbe. Ako prvá sa 18 členom Súdnej rady predstavila a na ich otázky odpovedala bývalá predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková. Táto kandidátka predstavovala svoje vízie a odpovedala na otázky členov Súdnej rady približne dve hodiny. Po vypočutí tretej kandidátky by sa malo pristúpiť k samotnej voľbe nového predsedu NS SR, ktorá bude tajná.