Každých 40 sekúnd niekto spácha samovraždu

Ženeva 9. septembra (TASR) - Takmer 800 000 ľudí ročne spácha samovraždu — to je viac ako polovica ľudí, ktorých pripravia o život vojny, rakovina prsníka alebo ich zavraždia. V pondelok to oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Zároveň vyzvala na kroky, ktoré zabránia týmto tragédiám.V novej správe WHO uviedla, že miera samovrážd vo svete v rokoch 2010-2016 o čosi klesla, ale počet týchto úmrtí zostáva stabilný z dôvodu narastajúceho počtu celosvetového obyvateľstva.uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ WHO, Etiópčan Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podľa agentúry AFP zdôraznil, žeGlobálna miera samovrážd v roku 2016 — v posledný rok, z ktorého sú údaje dostupné — bol 10,5 na 100 000 ľudí.Avšak miera samovrážd sa v jednotlivých krajinách výrazne odlišuje, pričom v niektorých štátoch sa ich stane päť na 100 000 obyvateľov, ale napríklad v Guyane, ktorá je na vrchole tohto rebríčka, zaznamenali 30 samovrážd na 100 000 obyvateľov.Celkovo percento samovrážd vo svete v rokoch 2010 - 2016 kleslo takmer o desať percent, pričom v západnom Tichomorí nastal pokles až o takmer 20 percent, ale v juhovýchodnej Ázii iba o 4,2 percenta.Severná, Stredná a Južná Amerika sa medzičasom stali jediným regiónom, kde bol zaznamenaný nárast samovrážd, a to o šesť percent za šesťročné obdobie.odpovedala v Ženeve na novinársku otázku Alexandra Fleischmannová z oddelenia WHO pre duševné zdravie.Celkový pokles sa vysvetľuje skutočnosťou, že značný počet krajín — celkovo 38 — spustil v praxi stratégie na predchádzanie samovraždám, vysvetlila WHO. Zdôraznila však, že tieto opatrenia musí nasledovať mnoho ďalších krajín.uviedol šéf WHO. VyzvalNajbežnejšími metódami samovrážd sú obesenie, použitie zbrane a — prevažne vo vidieckych oblastiach — požitie jedovatých pesticídov.Najčastejšie sú samovraždy páchané v krajinách s obyvateľstvom s nízkymi a strednými príjmami, kde žije väčšina celosvetovej populácie. Avšak percento je vyššie aj v niektorých bohatších krajinách, dodala WHO.Druhý najvyšší výskyt samovrážd má po Guyane Rusko, na ktoré pripadá 26,5 samovraždy na 100 000 ľudí.Vysoko v rebríčku sú tiež Litva, Lesotho, Uganda, Srí Lanka, Južná Kórea, India a Japonsko, ako aj USA, kde zaznamenali 13,7 samovraždy na 100 000 ľudí.Takmer v každej krajine páchajú samovraždu viac muži než ženy. Naopak je tom len v piatich krajinách — Bangladéši, Číne, Lesothe, Maroku a Mjanmarsku.Obzvlášť náchylní na samovraždu sú mladí ľudia, vyše polovica zo všetkých ľudí, ktorí spáchali samovraždu, bola vo veku do 45 rokov. Medzi mladými ľuďmi vo veku 15-29 rokov je samovražda po autonehode druhou najčastejšou príčinou vedúcou k smrti.WHO oznámila, že spustila mesiac trvajúcu kampaň, ktorá sa začína 10. septembra Svetovým dňom prevencie samovrážd. Vydala aj inštruktážnu brožúru pre filmových tvorcov. V nej varuje pred nebezpečenstvami detailného zobrazovania samovrážd, ktoré spúšťa kopírovanie samovrážd medzi ľuďmi zápasiacimi s duševnými problémami, ako je už dokázané.Služba Netflix v júli oznámila, že z prvej série úspešného amerického televízneho seriálu 13 Reasons Why odstránila názornú scénu samovraždy. Odborníci na duševné zdravie sa totiž obávali, že samovraždu oslavuje.Okrem toho na Srí Lanke napríklad obmedzenie a zákazy pesticídov viedli v rokoch 1995 - 2015 k 70-percentnému poklesu samovrážd, takže zachránených bolo 93 000 ľudských životov, uviedla WHO v správe.