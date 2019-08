Jana Čepelová postúpila do 3. kola kvalifikácie na US Open

Kvalifikácia - 2. kolo:



Jana ČEPELOVÁ (SR) - Irina Beguová (3-Rum.) 6:3, 6:2

New York 21. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Jana Čepelová sa suverénne prebojovala do 3. kola kola kvalifikácie na grandslamový turnaj US Open. Vo štvrtok zdolala tretiu nasadenú Irinu Beguovú z Rumunska 6:3, 6:2.Jej poslednou súperkou v kvalifikácii bude úspešná z austrálsko-ruského duelu Jaimee Fourlisová - Ľudmila Samsonovová.