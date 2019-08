Tréner Kozák má o zostave proti PAOK-u jasno: Chceme urobiť maximum

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Ján Kozák ml. . Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava vnímajú silu súpera v 1. zápase play off Európskej ligy UEFA 2019/2020, no chcú sa pobiť o postup. Tréner Ján Kozák mladší má na štvrtkový zápas (21.00 h) k dispozícii všetkých hráčov a v hlave aj zostavu, ktorú pošle na trávnik.Hráči Slovana túžia po postupe najmä po tom, čo po zisku titulu nečakane vypadli v 1. predkole Ligy majstrov s čiernohorskou Sutjeskou Nikšič.povedal na stredajšej tlačovej konferencii slovinský útočník Andraž Šporar.Slovan sa v dvojzápase bude podľa Šporara spoliehať na svoje prednosti. Voči súperovi majú hráči rešpekt, no nie strach:Kanonier "belasých" skóroval v uplynulom ligovom zápase vo Fortuna lige proti Seredi, rád by skóroval aj vo štvrtok.dodal Šporar.Tréner Kozák má k dispozícii všetkých hráčov, všetci sú zdraví a nikto nemá zdravotné komplikácie.uviedol kormidelník Slovana, pre ktorého je najbližší zápas na lavičke "belasých" vrcholom v jeho trénerskej kariére. Ako povedal, je aj nervózny.Kozák prebral mužstvo Vladimirovi Radenkovičovi, ktorého vedenie Slovana odvolalo po zápase 2. predkola Európskej ligy proti kosovskému KF Feronikeli. Odvtedy s ním ťahá osemzápasovú víťaznú šnúru. Štyri triumfy si Slovan pod jeho vedením pripísal vo Fortuna lige a rovnaký počet v pohárovej Európe. Teraz ho však čaká najťažšia skúška.povedal tréner.V zostave Grékov by mohol nastúpiť slovenský reprezentant Miroslav Stoch. So súčasným trénerom Slovana odohral v reprezentácii niekoľko zápasov, no z národného tímu ho neskôr vyradil jeho otec, tréner Ján Kozák starší. Kozák mladší si so Stochom žiadne esemesky pred zápasom nevymenil.uzavrel tréner Bratislavčanov.O slovensko-grécku konfrontáciu je veľký divácky záujem, Tehelné pole by vo štvrtok mohlo byť vypredané. V predaji je posledných 2000 vstupeniek.