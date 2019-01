Jana Kirschner zverejnila videoklip ku skladbe Dunaj, ktorá sa objaví aj vo filme Ostrým nožom

Nakrúcanie pri brehu mŕtveho ramena Dunaja

Kuhn bol z pesničky okamžite nadšený

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská speváčka Jana Kirschner zverejnila videoklip ku skladbe Dunaj.V emotívnej novinke, ktorá zaznie už čoskoro vo filme Ostrým nožom inšpirovanom vraždou Daniela Tupého spred trinástich rokov, speváčka okrem iného reflektuje i svoje dojmy z udalostí minulého roka, keď prišli násilne o život Ján Kuciak a Martina Kušnírová.„Mám pocit, že k témam, ktoré nami zatriasli, bolo takmer nemožné sa nevyjadriť. I keď ticho, ktoré ma zasiahlo po nedávnej vražde ďalších nevinných ľudí, bolo tak všeobjímajúce a veľké, že som mala niekoľko mesiacov problém nájsť v niečom zmysel a opäť začať tvoriť,“ uviedla Kirschner na margo tragickej udalosti.„Umenie musí reagovať na takéto témy, umenie musí povedať pravdu, umenie musí klásť otázky a nabádať k diskusii. Preto vznikla táto skladba,“ dodala.Videoklip k pesničke známa interpretka nakrútila pri brehu mŕtveho ramena Dunaja a pod bratislavskými mostami. Atmosférické zábery vznikli v spolupráci s filmovým štábom na čele s režisérom čoskoro premiérovanej drámy, Teodorom Kuhnom.Okrem Jany Kirschner, Romana Luknára a ďalších známych hercov si v klipe zahral aj Dávid Hartl, ktorý v ňom ako David z filmu Ostrým nožom blúdi sám nočnou Bratislavou, netušiac, že sa už čoskoro stane obeťou nehanebného činu.Skladbu k filmu ponúkla Kuhnovi samotná Kirschner. „Pesničku Dunaj som nosila v hlave už veľmi dlho, no nemala som čas ju nahrať. Podarilo sa to uprostred jednej 'session', keď nám v štúdiu zvýšil čas. Nahodili sme demo a za pár minút som napísala text. Okamžite nás prekvapilo, aká silná emócia z piesne išla. Zatiaľ som však nevedela, čo bude so skladbou ďalej,“ priblížila speváčka.„Asi týždeň na to som si v novinách prečítala, že Teodor Kuhn, ktorého poznám, dá sa povedať od jeho detstva, točí film Ostrým nožom. Keď som čítala, o čom bude, okamžite som napísala Teovmu otcovi, môjmu dobrému priateľovi, nech mi pošle Teov e-mail a poslala som mu Dunaj. Odrazu všetko do seba zapadlo a pesnička, ktorá plávala len tak, niesla v sebe reálny odkaz,“ povedala Kirschner, ktorá skladbu skomponovala v spolupráci s gitaristom Tomášom Fuchsom.Kuhn bol z pesničky okamžite nadšený. Pieseň totiž podľa neho dokonale vystihla odkaz filmu, ktorým je podľa jeho slov upozorniť na nefunkčný právny systém a vyvolať verejnú diskusiu.„Pesnička má v sebe zvláštnu nostalgiu. Akoby sa stalo niečo veľmi smutné, ale už dávno a ostala len matná spomienka a prázdno, ktoré sa už nikdy nezaplní. Zhrubnutá jazva. Myslím, že presne o tom je aj náš film,“ skonštatoval režisér, ktorého novinka by sa na plátna slovenských kín mala dostať 21. februára.Agentúru SITA informovala Ľuba Svatá z vydavateľstva Universal Music.