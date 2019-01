SLOVENČINA: Pre a proti alebo za a proti?

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára - Sme pre a proti niečomu alebo skôr za a proti? Ktoré spojenie je správne?Ak sa k niečomu prikláňame, podporujeme to, sme za niečo, a nie pre niečo. To je dôvod, prečo je vo vyššie uvedenom spojení správny tvar za a proti.V slovenskom jazyku sa často stretávame so slovným spojením pre a proti, čo je dôsledkom vplyvu českého jazyka. Predložka pro je v češtine používaná v rovnakých významoch ako slovenská predložka pre (pro mne – pre mňa), na (léky pro spaní – lieky na spanie), po (jít po vodu – ísť po vodu) a aj za (argumenty pro a proti – argumenty za a proti).V slovenčine je teda v danom kontexte správne používanie predložky za. Jeden tím bol za, druhý proti. Niektorí sú za život, iní proti životu. Niektoré argumenty hovoria za danú skutočnosť, iné proti nej.